此项目的创建是用来参加 MQL5 最佳图形面板 大赛。

项目目的是扩展 MetaTrader 5 客户端的功能并能经济地利用图表空间。

这个 EA 有 4 个独立面板以及不同功能。任何面板都可以被隐藏/恢复或从图表中删除 (日志面板)



最小展示分辨率: 600x500.





注:

此 EA 使用如下字体:



Lucida Console

Wingdings

Wingdings 3

Arial Black



当然, 若这些字体未安装, 程序仍将工作, 但因与设计不同, 所以一些文本会显示不正确。

如果您的操作系统没有这些字体, 请安装它们。

可用字体的列表显示在 MetaTrader 5 客户端的图形对象的属性中。



面板



本 EA 有 4 个面板, 它们之中的 3 个位于主窗口:



设置面板

控制面板

信息面板

最后一个面板 (日志面板) 位于分离子窗口, 它可以被隐藏。





1. 日志面板







为显示日志面板, 必须运行 TradeXpertLog 指标, 之后 EA 的注释均显示于此。

为了优化使用工作区, 它可以和一些其它指标被加到子窗口中。所有 EA 日志会输出至客户端日志 (打印)。建议当交易时使用日志, 它可以允许您看到订单执行过程。



这个面板可以用来调试以及其它面板的注释。这些好处注解如下: 分离的日志窗口, 令您将只关注必要的信息。



正确显示时间, 节假日也工作。



可用设置是:



字体大小;

颜色;

线长度;

最大线数量.

2. 交易面板 (控制面板)







面板目的是为了交易。

可用操作列表:



买指定交易量;

卖指定交易量;

买指定交易量及设置止盈位。如果交易量值是 0, 它仅设置止盈位;

卖指定交易量及设置止盈位。如果交易量为 0, 它仅设置止盈位;

买指定交易量及设置止损位。如果交易量值是 0, 它仅设置止损位;

卖指定交易量及设置止损位。如果交易量值是 0, 它仅设置止损位;

放置 BuyStop, BuyLimit, SellStop, SellLimit 挂单;

平当前符号持仓;

当前符号反向开单。将旧的止损和止盈置为 0。

这里有一些功能来设置止损位。



例如, 如果我们有多仓 (0.5 手) 并做空 0.1 手, 做空时带有止盈或止损, 但 EA 并不会设置它们。但是指定交易量超出 0.5 (例如 0.7), 它将设置新的止盈和止损位。我记得, 客户端行为是一致的。



如果交易量为 0, EA将设置止盈和止损位 (如果正确)。

交易量可以在此指定。我未能实现自动计算交易量。



首先, 有许多方法可以计算。

第二, 这个功能不会在手工交易中使用。

如果您不喜欢它, 您可以自行加入您自己的实现。



本 EA 不检查保证金。



交易量设置之后, 它的值会根据当前符号的设置被修改, 所以请在交易之前复查交易量。



可用设置:



订单填充类型



颜色方案



面板动画延时

一些有关 订单填充类型 的详情。支持三种订单填充类型 (参看 MQL5 参考):

ORDER_FILLING_FOK -- "填充或取消"

ORDER_FILLING_IOC -- "可用"

ORDER_FILLING_RETURN -- "可用+"



3. 信息面板



它显示持仓的符号和状态情报。





可用设置:



颜色方案

动画延时

计算最大和最小点差的柱线数量

时间。它可显示本地时间, 服务器时间, CET, EST, MSK, GMT。

4. 设置面板



它包含 EA 设置。您可以很容易地通过添加几行代码来增加您自己的设置。









设置中的增加/减少选项可以用键盘的 "上" 与 "下" 键来改变。



可用设置:



颜色方案

演示 (最好使用 480p 分辨率):

附件:

按照比赛规则 (IV.2), 头文件 .mqh 数量限制10, 所以我准备了两个版本, 位于存档文件:



original.zip, 原始版本带有初始结构文件;

pack.zip, 所有 .mqh 文件合并为一个大文件。

我建议您使用原始文件。



交易愉快!

