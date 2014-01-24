加入我们粉丝页
此项目的创建是用来参加 MQL5 最佳图形面板 大赛。
项目目的是扩展 MetaTrader 5 客户端的功能并能经济地利用图表空间。
这个 EA 有 4 个独立面板以及不同功能。任何面板都可以被隐藏/恢复或从图表中删除 (日志面板)
最小展示分辨率: 600x500.
注:
此 EA 使用如下字体:
- Lucida Console
- Wingdings
- Wingdings 3
- Arial Black
当然, 若这些字体未安装, 程序仍将工作, 但因与设计不同, 所以一些文本会显示不正确。
如果您的操作系统没有这些字体, 请安装它们。
可用字体的列表显示在 MetaTrader 5 客户端的图形对象的属性中。
面板
本 EA 有 4 个面板, 它们之中的 3 个位于主窗口:
- 设置面板
- 控制面板
- 信息面板
最后一个面板 (日志面板) 位于分离子窗口, 它可以被隐藏。
1. 日志面板
为显示日志面板, 必须运行 TradeXpertLog 指标, 之后 EA 的注释均显示于此。
为了优化使用工作区, 它可以和一些其它指标被加到子窗口中。所有 EA 日志会输出至客户端日志 (打印)。建议当交易时使用日志, 它可以允许您看到订单执行过程。
这个面板可以用来调试以及其它面板的注释。这些好处注解如下: 分离的日志窗口, 令您将只关注必要的信息。
正确显示时间, 节假日也工作。
可用设置是:
- 字体大小;
- 颜色;
- 线长度;
- 最大线数量.
2. 交易面板 (控制面板)
面板目的是为了交易。
可用操作列表:
- 买指定交易量;
- 卖指定交易量;
- 买指定交易量及设置止盈位。如果交易量值是 0, 它仅设置止盈位;
- 卖指定交易量及设置止盈位。如果交易量为 0, 它仅设置止盈位;
- 买指定交易量及设置止损位。如果交易量值是 0, 它仅设置止损位;
- 卖指定交易量及设置止损位。如果交易量值是 0, 它仅设置止损位;
- 放置 BuyStop, BuyLimit, SellStop, SellLimit 挂单;
- 平当前符号持仓;
- 当前符号反向开单。将旧的止损和止盈置为 0。
这里有一些功能来设置止损位。
例如, 如果我们有多仓 (0.5 手) 并做空 0.1 手, 做空时带有止盈或止损, 但 EA 并不会设置它们。但是指定交易量超出 0.5 (例如 0.7), 它将设置新的止盈和止损位。我记得, 客户端行为是一致的。
如果交易量为 0, EA将设置止盈和止损位 (如果正确)。
交易量可以在此指定。我未能实现自动计算交易量。
首先, 有许多方法可以计算。
第二, 这个功能不会在手工交易中使用。
如果您不喜欢它, 您可以自行加入您自己的实现。
本 EA 不检查保证金。
交易量设置之后, 它的值会根据当前符号的设置被修改, 所以请在交易之前复查交易量。
可用设置:
- 订单填充类型
- 颜色方案
- 面板动画延时
一些有关 订单填充类型 的详情。支持三种订单填充类型 (参看 MQL5 参考):
- ORDER_FILLING_FOK -- "填充或取消"
- ORDER_FILLING_IOC -- "可用"
- ORDER_FILLING_RETURN -- "可用+"
3. 信息面板
它显示持仓的符号和状态情报。
可用设置:
- 颜色方案
- 动画延时
- 计算最大和最小点差的柱线数量
- 时间。它可显示本地时间, 服务器时间, CET, EST, MSK, GMT。
4. 设置面板
它包含 EA 设置。您可以很容易地通过添加几行代码来增加您自己的设置。
设置中的增加/减少选项可以用键盘的 "上" 与 "下" 键来改变。
可用设置:
- 颜色方案
附件:
按照比赛规则 (IV.2), 头文件 .mqh 数量限制10, 所以我准备了两个版本, 位于存档文件:
- original.zip, 原始版本带有初始结构文件;
- pack.zip, 所有 .mqh 文件合并为一个大文件。
我建议您使用原始文件。
交易愉快!
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/221
