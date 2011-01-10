Торговые сигналы по пересечению ценой скользящей средней из модуля сигналов "Signals based on price crossover with MA" (класс CSignalMA из Стандартной библиотеки).

Торговые сигналы по пересечению ценой экспоненциальной скользящей средней с подтверждением от индикатора ADX "Signals based on price crossover with MA confirmed by ADX".

Скрипт, генерирующий собственный исходный текст. Решение классической задачи на MQL5. Прикладного значения не имеет. Впрочем, может быть полезен изучающим программирование и алгоритмизацию.