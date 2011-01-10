CodeBaseРазделы
Индикаторы

DXMA - индикатор для MetaTrader 5

Опубликован:
Обновлен:
Индикатор скользящей средней с учетом DMI (Directional Movement Index).

При расчете средней используются диапазон и значения индикатора Directional Movement Index.

Индикатор DXMA

Индикатор DXMA

