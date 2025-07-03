지지 및 저항 메타트레이더 보조지표 - 이 보조지표의 이름에서 알 수 있듯이 지지 및 저항 레벨을 표시합니다. 차트에 직접 표시되므로 손절 또는 이익 실현 수준을 설정하거나 다음 시장 목표를 확인하고자 할 때 쉽게 도움을 받을 수 있습니다. 이 보조지표는 표준 메타트레이더 프랙탈 보조지표(빌 윌리엄스 방식)를 사용하며 입력 매개변수를 변경할 수 없습니다. 이 보조지표는 메타트레이더 버전 4 및 5에서 사용할 수 있습니다.

코팍 메타트레이더 인디케이터 - 1962년 에드워드 코팍이 처음 만든 유명한 코팍 곡선 인디케이터를 구현한 것입니다. 이 지표는 두 변화율(주기 14와 11)의 합의 가중 이동평균(주기 10)을 측정하여 장기 매수 및 매도 기회(고전적으로 매수에만 사용)를 보여줍니다. 클래식 버전입니다. 이 메타트레이더 버전에서는 기본 보조지표의 매개변수를 수정할 수 있습니다. 이 코팍 인디케이터는 MT4 및 MT5에서 사용할 수 있습니다.