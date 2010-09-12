ytg_Percent_Lot

Улучшенный MаrtGreg.

Индикатор позволяет выполнять любые арифметические действия с ценами закрытия баров двух символов и отображать полученный результат на любом другом графике, что позволяет получить значение кросс-курса (умножение и деление), спреда (вычитание), или просто - на графике одного символа отобразить данные другого символа.