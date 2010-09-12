CodeBaseРазделы
ytg_Percent_Lot - скрипт для MetaTrader 5

Iurii Tokman
Просмотров:
4637
Рейтинг:
(34)
Опубликован:
Обновлен:
Скрипт вычисляет размер лота при заданном проценте от свободных средств.

ytg_Percent_Lot

Подробней на сайте автора.

