ytg_Percent_Lot

이 표시기를 사용하면 두 기호의 막대 종가로 산술 연산을 수행하고 결과를 다른 차트에 표시하여 교차 비율 (곱셈 및 나눗셈), 스프레드 (뺄셈) 값을 얻거나 단순히 한 기호의 차트에 다른 기호의 데이터를 표시 할 수 있습니다.

이 EA는 바스켓을 관리하기 위한 몇 가지 규칙을 적용하기 위한 것입니다.

"Candle_size.mq5" 인디케이터는 차트에 캔들의 크기를 표시하여 가격 변동을 명확하고 상세하게 시각적으로 분석할 수 있도록 개발되었습니다. 각 캔들의 고가와 저가의 차이를 계산하여 형식화된 값을 해당 캔들 옆에 텍스트로 표시합니다. 이 기능은 변동성을 평가하거나 특정 패턴의 가격 움직임을 파악하려는 트레이더에게 특히 유용합니다.