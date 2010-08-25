RSI multi-timeframe

Это индикатор RSI (Relative Strength Index) с возможностью расчета данных на любом таймфрейме (выше или ниже таймфрейма текущего графика).



Примечание: Этот индикатор RSI MTF - хороший пример для того, чтобы научиться создавать свои собственные индикаторы, работающие на многих временных масштабах. У индикатора только один буфер, поэтому разобраться в его коде гораздо легче, чем в коде других мульти-таймфреймовых индикаторов с множеством буферов.

Можно использовать все обычные параметры встроенного индикатора iRSI, дополнительным входным параметром будет второй таймфрейм.



В случаях, когда в параметрах индикатора указан таймфрейм, меньший, чем текущий таймфрейм графика, показать все значения не представляется возможным. В этом случае, в зависимости от выбранного типа цен, индикатор будет использовать разные подходы для получения наиболее приемлемых значений.

Два примера:



timeframe_1=M5, timeframe_2=M1, тип расчетных цен - Close (по ценам закрытия):

Для любого бара таймфрейма timeframe_1 индикатор покажет последний бар таймфрейма timeframe_2, время закрытия которого меньше или равно бару таймфрейма timeframe_1. Это касается как сформировавшихся баров, так и текущего строящегося бара.



timeframe_1=M5, timeframe_2=M1, тип расчетных цен Open (по ценам открытия):

Для любого бара таймфрейма timeframe_1, индикатора покажет самый последний бар таймфрейма timeframe_ с временем открытия меньше или равному времени открытия бара на таймфрейме timeframe_1. Это касается как сформировавшихся баров, так и текущего строящегося бара.



Логика здесь в случае расчета индикаторов во время открытия бара. В этом случае при открытии нового 5-минутного бара, вы будете знать лишь цену открытия (Open) первого из пяти минутных баров, из которых он состоит. Поэтому цена открытия второго минутного бара из этих пяти минутных баров игнорируется при расчетах.

Вы можете комбинировать любой таймфрейм с любым, даже если они не синхронизированы, к примеру timeframe_1 = M5 и timeframe_2 = M12. Индикатор позаботится о том, чтобы они оставались синхронизированы. Этот реализовано примерно так, как описано выше.

Подробности и пояснения можно найти в документе Excel, приложенному к MACD Histogram MTF MC.

При переключении между таймфреймами, индикатору потребуется некоторое время для загрузки данных. Если данные не отображаются, обновите график вручную.

Для включения/выключения сообщений об ошибках установите нужное значение переменной:

bool ShowErrorMessages= false ;



