Este indicador RSI (Índice de Força Relativa) pode ser aplicado para qualquer tempo gráfico, maior ou menor que o período gráfico atual.

NOTA: Se você quiser criar seus próprios indicadores de múltiplos tempos gráficos, esse indicador RSI MTF é um bom exemplo. Ele tem apenas um buffer para que o código seja menos confuso e mais fácil de entender do que outros indicadores de múltiplos tempos gráficos com muitos buffers.

Você pode usar todos os parâmetros habituais do indicador embutido IRSI, a única configuração extra é o segundo período usado como entrada para os cálculos.

Quando o indicador é aplicado a um período de tempo menor do que o período de tempo do gráfico atual, não é possível exibir todos os valores. Neste caso, dependendo do tipo de preço escolhido, ele irá utilizar uma abordagem diferente para se obter o valor mais apropriado.

Dois exemplos:

timeframe_1=5 minutos, timeframe_2=1 minuto, cálculos baseado no Fechamento das séries de preço:

Para qualquer barra em timeframe_1, o indicador irá mostrar a última barra de timeframe_2 com um tempo de fechamento anterior ou no tempo de fechamento da barra em timeframe_1. Isso vale para as barras que foram fechadas, bem como a barra atual que ainda está em aberto.

timeframe_1=5 minutos, timeframe_2=1 minuto, cálculos baseados na Abertura das séries de preço:

Para qualquer barra em timeframe_1, o indicador irá mostrar a última barra de timeframe_2 com um tempo de abertura anterior ou no tempo de abertura da barra em timeframe_1. Isso vale para as barras que foram fechadas, bem como a barra atual que ainda está em aberto. A lógica aqui é que se você optar por calcular os seus indicadores sobre o tempo de abertura de uma barra, então, provavelmente você também irá negociar quando um nova barra abrir. Neste caso, na abertura de uma nova barra de 5 minutos, você só vai saber a abertura da primeira das cinco barras de 1 minuto que fazem parte dela. O abertura da segunda a quinta barra de 1 minuto são, portanto, ignoradas nos cálculos.

Você pode misturar qualquer período de tempo com qualquer outro período de tempo, mesmo que eles não estão em sincronia, por exemplo timeframe_1 = 5 minutos e timeframe_2 = 12 minutos. O indicador irá se certificar de ficar sincronizado. A forma como isto funciona é semelhante aos exemplos anteriores.

Veja o indicador MACD Histogram MTF MC para uma explicação mais visual na folha em excel.

Ao alternar entre os períodos de tempo, espere um tempo (alguns segundos) para que os dados de preços possam ser carregados. Se o indicador não é exibido, atualize a tabela manualmente.

Veja na fonte para ligar / desligar as mensagens de erro:

bool ShowErrorMessages= false ;

Histórico atualizado:

26/09/2010: v04

Melhoria da exibição de valores em períodos menores do que o período do gráfico;

Definição de buffers para EMPTY_VALUE em vez de 0 após: if(convertedTime<tempTimeArray_TF2[0]);

Otimização do código;

Removido PLOT_DRAW_BEGIN de OnInit() - herdado do indicador de período de tempo único;

ArraySetAsSeries de buffers e arrays movido para dentro de OnInit();

06/09/2010: v02

Corrigido o erro com o array Time[] que causou o indicador ser desenhado de forma incorreta;

25/08/2010: v01