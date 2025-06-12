당사 팬 페이지에 가입하십시오
MACD - Any higher timeframe - MetaTrader 5용 지표
이 지표는 일반적인 MACD를 기반으로 합니다. 주요 아이디어는 트레이더가 표시되는 인디케이터의 주기를 선택할 수 있도록 하는 것입니다.
당연히 현재 차트 주기를 선택하거나 더 높은 주기를 선택할 수 있습니다.
현재 차트 주기로 더 낮은 주기의 MACD를 표시할 수는 없습니다.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/153
