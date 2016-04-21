und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
NRTR - Indikator für den MetaTrader 5
Der NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse) Indikator zeichnet die Basislinie (Unterstützung und Widerstand) und eine Ziellinie.
Übersteigt der Kurs das Ziel, wird die Position der Basislinie in Richtung der Kursbewegung geändert. Minimale Kursabweichungen werden ignoriert. Das Schneiden einer Basislinie impliziert einen Trendwechsel, die Position der Basislinie und Ziellinie werden adjustiert. Die Linien für Unterstützung und Ziel werden im Aufwärtstrend blau gezeichnet (rot für einen Abwärtstrend)
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/145
