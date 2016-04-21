CodeBaseKategorien
Indikatoren

NRTR - Indikator für den MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Ansichten:
2252
Rating:
(32)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse) Indikator zeichnet die Basislinie (Unterstützung und Widerstand) und eine Ziellinie.

Übersteigt der Kurs das Ziel, wird die Position der Basislinie in Richtung der Kursbewegung geändert. Minimale Kursabweichungen werden ignoriert. Das Schneiden einer Basislinie impliziert einen Trendwechsel, die Position der Basislinie und Ziellinie werden adjustiert. Die Linien für Unterstützung und Ziel werden im Aufwärtstrend blau gezeichnet (rot für einen Abwärtstrend)

Abbildung:

Nick Rypock Trailing Reverse indicator


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/145

