iStochasticOfOsc - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 5275
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Стохастик от всех осцилляторов, встроенных в терминал MetaTrader 5.
Параметры:
- Indicator - выбор типа индикатора;
- Volume - тип объема;
- Period_1 - период 1;
- Period_2 - период 2;
- Period_3 - период 3;
- Price - тип цены;
- Method - метод сглаживания;
- Shift_1- смещение 1;
- Shift_2- смещение 2;
- Shift_3 - смещение 3;
- Line - выбор линии индикатора (для );
- StPeriod_K - период К стохастика;
- StPeriod_D - период D стохастика;
- StPeriod_S - период S стохастика;
- StMethod - метод сглаживания сигнальной линии стохастика.
- AD: Volume;
- ADX: Period_1;
- ADXW: Period_1;
- ATR: Period_1;
- BEARS: Period_1;
- BULLS: Period_1;
- BWMFI: Volume;
- CCI: Period_1, Price;
- CHAIKIN: Period_1 (Fast), Period_2 (Slow), Method, Volume;
- DEMARKER: Period_1;
- FORCE: Period_1, Method, Volume;
- GATOR: Period_1, Shift_1 (Jaw), Period_2, Shift_2 (Teeth), Period_3, Shift_3 (Lips), Method, Price;
- MACD: Period_1 (Fast), Period_2 (Slow), Period_3 (Signal), Price;
- MFI: Period_1, Volume;
- MOMENTUM: Period_1, Price;
- OBV: Volume;
- OSMA: Period_1 (Fast), Period_2 (Slow), Period_3 (Signal), Price;
- RSI: Period_1, Price;
- RVI: Period_1;
- STDDEV: Period_1, Method, Price;
- STOCHASTIC: Period_1 (K), Period_2 (D), Period_3 (S), Method, Price;
- TRIX: Period_1, Price;
- VOLUMES: Volume;
- WPR: Period_1.
Примечание. Могут использоваться следующие значения параметра Line:
- Для индикаторов STOCHASTIC и MACD: MAIN и SIGNAL.
- Для индикаторов ADX и ADXW: ADX_ADX, ADX_PDI и ADX_MDI.
- Для индикатора GATOR: GATOR_UPPER_HISTOGRAM и GATOR_LOWER_HISTOGRAM.
- Для остальных индикаторов: MAIN.
Поскольку у некоторых разных идентификаторов Line значения одинаковые, после изменения значения Line, затем открытия окна свойств индикатора, можно увидеть другое значение Line. Это не ошибка, может отображаться другой идентификатор, но с тем же значением, что и выбранный ранее. Различные идентификаторы с одинаковыми значениями сделаны для удобства, чтобы не размышлять, какое значение, для какого индикатора надо устанавливать.
Аналогично с параметром Price - для стохастика сделаны идентификаторы CLOSECLOSE и LOWHIGH, остальные варианты для остальных индикаторов, имеющих параметр цены.
