iStochasticOfOsc

Индикатор Стохастик от всех осцилляторов, встроенных в терминал MetaTrader 5.

Indicator - выбор типа индикатора;

- выбор типа индикатора; Volume - тип объема;

- тип объема; Period_1 - период 1;

- период 1; Period_2 - период 2;

- период 2; Period_3 - период 3;

- период 3; Price - тип цены;

- тип цены; Method - метод сглаживания;

- метод сглаживания; Shift_1 - смещение 1;

- смещение 1; Shift_2 - смещение 2;

- смещение 2; Shift_3 - смещение 3;

- смещение 3; Line - выбор линии индикатора (для );

- выбор линии индикатора (для ); StPeriod_K - период К стохастика;

- период К стохастика; StPeriod_D - период D стохастика;

- период D стохастика; StPeriod_S - период S стохастика;

- период S стохастика; StMethod - метод сглаживания сигнальной линии стохастика.

AD : Volume;

: Volume; ADX : Period_1;

: Period_1; ADXW : Period_1;

: Period_1; ATR : Period_1;

: Period_1; BEARS : Period_1;

: Period_1; BULLS : Period_1;

: Period_1; BWMFI : Volume;

: Volume; CCI : Period_1, Price;

: Period_1, Price; CHAIKIN : Period_1 (Fast), Period_2 (Slow), Method, Volume;

: Period_1 (Fast), Period_2 (Slow), Method, Volume; DEMARKER : Period_1;

: Period_1; FORCE : Period_1, Method, Volume;

: Period_1, Method, Volume; GATOR : Period_1, Shift_1 (Jaw), Period_2, Shift_2 (Teeth), Period_3, Shift_3 (Lips), Method, Price;

: Period_1, Shift_1 (Jaw), Period_2, Shift_2 (Teeth), Period_3, Shift_3 (Lips), Method, Price; MACD : Period_1 (Fast), Period_2 (Slow), Period_3 (Signal), Price;

: Period_1 (Fast), Period_2 (Slow), Period_3 (Signal), Price; MFI : Period_1, Volume;

: Period_1, Volume; MOMENTUM : Period_1, Price;

: Period_1, Price; OBV : Volume;

: Volume; OSMA : Period_1 (Fast), Period_2 (Slow), Period_3 (Signal), Price;

: Period_1 (Fast), Period_2 (Slow), Period_3 (Signal), Price; RSI : Period_1, Price;

: Period_1, Price; RVI : Period_1;

: Period_1; STDDEV : Period_1, Method, Price;

: Period_1, Method, Price; STOCHASTIC : Period_1 (K), Period_2 (D), Period_3 (S), Method, Price;

: Period_1 (K), Period_2 (D), Period_3 (S), Method, Price; TRIX : Period_1, Price;

: Period_1, Price; VOLUMES : Volume;

: Volume; WPR: Period_1.

Примечание. Могут использоваться следующие значения параметра Line:

Для индикаторов STOCHASTIC и MACD : MAIN и SIGNAL.

: MAIN и SIGNAL. Для индикаторов ADX и ADXW : ADX_ADX, ADX_PDI и ADX_MDI.

: ADX_ADX, ADX_PDI и ADX_MDI. Для индикатора GATOR : GATOR_UPPER_HISTOGRAM и GATOR_LOWER_HISTOGRAM.

: GATOR_UPPER_HISTOGRAM и GATOR_LOWER_HISTOGRAM. Для остальных индикаторов: MAIN.

Поскольку у некоторых разных идентификаторов Line значения одинаковые, после изменения значения Line, затем открытия окна свойств индикатора, можно увидеть другое значение Line. Это не ошибка, может отображаться другой идентификатор, но с тем же значением, что и выбранный ранее. Различные идентификаторы с одинаковыми значениями сделаны для удобства, чтобы не размышлять, какое значение, для какого индикатора надо устанавливать.

Аналогично с параметром Price - для стохастика сделаны идентификаторы CLOSECLOSE и LOWHIGH, остальные варианты для остальных индикаторов, имеющих параметр цены.

