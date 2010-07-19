CodeBaseРазделы
Индикаторы

iStochasticOfOsc - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор Стохастик от всех осцилляторов, встроенных в терминал MetaTrader 5.

iStochasticOfOsc

Параметры:
  • Indicator - выбор типа индикатора;
  • Volume - тип объема;
  • Period_1 - период 1;
  • Period_2 - период 2;
  • Period_3 - период 3;
  • Price - тип цены;
  • Method - метод сглаживания;
  • Shift_1- смещение 1;
  • Shift_2- смещение 2;
  • Shift_3 - смещение 3;
  • Line - выбор линии индикатора (для );
  • StPeriod_K - период К стохастика;
  • StPeriod_D - период D стохастика;
  • StPeriod_S - период S стохастика;
  • StMethod - метод сглаживания сигнальной линии стохастика.
Параметры, используемые для каждого индикатора:
  • AD: Volume;
  • ADX: Period_1;
  • ADXW: Period_1;
  • ATR: Period_1;
  • BEARS: Period_1;
  • BULLS: Period_1;
  • BWMFI: Volume;
  • CCI: Period_1, Price;
  • CHAIKIN: Period_1 (Fast), Period_2 (Slow), Method, Volume;
  • DEMARKER: Period_1;
  • FORCE: Period_1, Method, Volume;
  • GATOR: Period_1, Shift_1 (Jaw), Period_2, Shift_2 (Teeth), Period_3, Shift_3 (Lips), Method, Price;
  • MACD: Period_1 (Fast), Period_2 (Slow), Period_3 (Signal), Price;
  • MFI: Period_1, Volume;
  • MOMENTUM: Period_1, Price;
  • OBV: Volume;
  • OSMA: Period_1 (Fast), Period_2 (Slow), Period_3 (Signal), Price;
  • RSI: Period_1, Price;
  • RVI: Period_1;
  • STDDEV: Period_1, Method, Price;
  • STOCHASTIC: Period_1 (K), Period_2 (D), Period_3 (S), Method, Price;
  • TRIX: Period_1, Price;
  • VOLUMES: Volume;
  • WPR: Period_1.

Примечание. Могут использоваться следующие значения параметра Line:

  • Для индикаторов STOCHASTIC и MACD: MAIN и SIGNAL.
  • Для индикаторов ADX и ADXW: ADX_ADX, ADX_PDI и ADX_MDI.
  • Для индикатора GATOR: GATOR_UPPER_HISTOGRAM и GATOR_LOWER_HISTOGRAM.
  • Для остальных индикаторов: MAIN.

Поскольку у некоторых разных идентификаторов Line значения одинаковые, после изменения значения Line, затем открытия окна свойств индикатора, можно увидеть другое значение Line. Это не ошибка, может отображаться другой идентификатор, но с тем же значением, что и выбранный ранее. Различные идентификаторы с одинаковыми значениями сделаны для удобства, чтобы не размышлять, какое значение, для какого индикатора надо устанавливать.

Аналогично с параметром Price - для стохастика сделаны идентификаторы CLOSECLOSE и LOWHIGH, остальные варианты для остальных индикаторов, имеющих параметр цены.

