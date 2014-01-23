代码库部分
iStochasticOfOsc - MetaTrader 5脚本

所有的随机 振荡器类 指标, 包含于 MetaTrader 5 客户终端中。

iStochasticOfOsc

参数:

  • Indicator - 指标类型;
  • Volume - 交易量类型;
  • Period_1 - 第一个周期;
  • Period_2 - 第二个周期;
  • Period_3 - 第三个周期;
  • Price - 适用价格类型;
  • Method - 平滑方法;
  • Shift_1 - 位移 1;
  • Shift_2 - 位移 2;
  • Shift_3 - 位移 3;
  • Line - 选择指标线;
  • StPeriod_K - 随机 К 周期;
  • StPeriod_D - 随机 D 周期;
  • StPeriod_S - 随机 S 周期;
  • StMethod - 信号线平滑方法.

参数, 用在每个指标中:

  • AD: Volume;
  • ADX: Period_1;
  • ADXW: Period_1;
  • ATR: Period_1;
  • BEARS: Period_1;
  • BULLS: Period_1;
  • BWMFI: Volume;
  • CCI: Period_1, Price;
  • CHAIKIN: Period_1 (Fast), Period_2 (Slow), Method, Volume;
  • DEMARKER: Period_1;
  • FORCE: Period_1, Method, Volume;
  • GATOR: Period_1, Shift_1 (Jaw), Period_2, Shift_2 (Teeth), Period_3, Shift_3 (Lips), Method, Price;
  • MACD: Period_1 (Fast), Period_2 (Slow), Period_3 (Signal), Price;
  • MFI: Period_1, Volume;
  • MOMENTUM: Period_1, Price;
  • OBV: Volume;
  • OSMA: Period_1 (Fast), Period_2 (Slow), Period_3 (Signal), Price;
  • RSI: Period_1, Price;
  • RVI: Period_1;
  • STDDEV: Period_1, Method, Price;
  • STOCHASTIC: Period_1 (K), Period_2 (D), Period_3 (S), Method, Price;
  • TRIX: Period_1, Price;
  • VOLUMES: Volume;
  • WPR: Period_1.

注: Line 参数可以是以下之一:

  • For STOCHASTIC and MACD: MAIN 和 SIGNAL.
  • For ADX and ADXW: ADX_ADX, ADX_PDI 和 ADX_MDI.
  • For GATOR: GATOR_UPPER_HISTOGRAM 和 GATOR_LOWER_HISTOGRAM.
  • 对于其它指标: MAIN.

因为事实上, 一些不同的 Line 标识符具有相同的值, 改变 Line 数值并且打开指标属性窗口后, 您可能会看到不同的 Line 值。这不是错误, 其它标识符可以被绘制, 但具有相同的值, 之前已经被选过。不同的标识符带有相同的值是为了方便。

对于 Price 参数相同 - 这个 CLOSECLOSE 和 LOWHIGH 被加到随机指标中, 作为其它指标标准值。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/140

