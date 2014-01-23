请观看如何免费下载自动交易
iStochasticOfOsc - MetaTrader 5脚本
所有的随机 振荡器类 指标, 包含于 MetaTrader 5 客户终端中。
参数:
- Indicator - 指标类型;
- Volume - 交易量类型;
- Period_1 - 第一个周期;
- Period_2 - 第二个周期;
- Period_3 - 第三个周期;
- Price - 适用价格类型;
- Method - 平滑方法;
- Shift_1 - 位移 1;
- Shift_2 - 位移 2;
- Shift_3 - 位移 3;
- Line - 选择指标线;
- StPeriod_K - 随机 К 周期;
- StPeriod_D - 随机 D 周期;
- StPeriod_S - 随机 S 周期;
- StMethod - 信号线平滑方法.
参数, 用在每个指标中:
- AD: Volume;
- ADX: Period_1;
- ADXW: Period_1;
- ATR: Period_1;
- BEARS: Period_1;
- BULLS: Period_1;
- BWMFI: Volume;
- CCI: Period_1, Price;
- CHAIKIN: Period_1 (Fast), Period_2 (Slow), Method, Volume;
- DEMARKER: Period_1;
- FORCE: Period_1, Method, Volume;
- GATOR: Period_1, Shift_1 (Jaw), Period_2, Shift_2 (Teeth), Period_3, Shift_3 (Lips), Method, Price;
- MACD: Period_1 (Fast), Period_2 (Slow), Period_3 (Signal), Price;
- MFI: Period_1, Volume;
- MOMENTUM: Period_1, Price;
- OBV: Volume;
- OSMA: Period_1 (Fast), Period_2 (Slow), Period_3 (Signal), Price;
- RSI: Period_1, Price;
- RVI: Period_1;
- STDDEV: Period_1, Method, Price;
- STOCHASTIC: Period_1 (K), Period_2 (D), Period_3 (S), Method, Price;
- TRIX: Period_1, Price;
- VOLUMES: Volume;
- WPR: Period_1.
注: Line 参数可以是以下之一:
- For STOCHASTIC and MACD: MAIN 和 SIGNAL.
- For ADX and ADXW: ADX_ADX, ADX_PDI 和 ADX_MDI.
- For GATOR: GATOR_UPPER_HISTOGRAM 和 GATOR_LOWER_HISTOGRAM.
- 对于其它指标: MAIN.
因为事实上, 一些不同的 Line 标识符具有相同的值, 改变 Line 数值并且打开指标属性窗口后, 您可能会看到不同的 Line 值。这不是错误, 其它标识符可以被绘制, 但具有相同的值, 之前已经被选过。不同的标识符带有相同的值是为了方便。
对于 Price 参数相同 - 这个 CLOSECLOSE 和 LOWHIGH 被加到随机指标中, 作为其它指标标准值。
