아이스토캐스틱오브오브스크

메타트레이더 5 터미널에 내장된 모든 오실레이터의 스토캐스틱 인디케이터.

인디케이터 - 인디케이터 유형 선택;

- 인디케이터 유형 선택; 볼륨 - 볼륨 유형;

- 볼륨 유형; Period_1 - 기간 1;

- 기간 1; Period_2 - 기간 2;

- 기간 2; Period_3 - 기간 3;

- 기간 3; 가격 - 가격 유형;

- 가격 유형; Method - 평활화 방법;

- 평활화 방법; Shift_1 - 오프셋 1;

오프셋 1; Shift_2 - 오프셋 2;

오프셋 2; Shift_3 - 오프셋 3;

- 오프셋 3; Line - 인디케이터 라인 선택(( )의 경우);

- 인디케이터 라인 선택(( )의 경우); StPeriod_K - 스토캐스틱의 기간 K;

- 스토캐스틱의 기간 K; StPeriod_D - 스토캐스틱의 기간 D;

- 스토캐스틱의 기간 D; StPeriod_S - 스토캐스틱의 기간 S;

- 스토캐스틱의 기간 S; StMethod - 스토캐스틱 신호선 평활화 방법.

AD : 볼륨;

: 볼륨; ADX : 기간_1;

: 기간_1; ADXW : 기간_1;

: 기간_1; ATR : 기간_1;

: 기간_1; BEARS : Period_1;

: Period_1; BULLS : Period_1;

: Period_1; BWMFI : 거래량;

: 거래량; CCI : 기간_1, 가격;

: 기간_1, 가격; 차이킨 : 기간_1(빠른), 기간_2(느린), 방법, 거래량;

: 기간_1(빠른), 기간_2(느린), 방법, 거래량; 디마커 : 기간_1;

: 기간_1; FORCE : 기간_1, 방법, 볼륨;

: 기간_1, 방법, 볼륨; GATOR : 기간_1, 시프트_1(턱), 기간_2, 시프트_2(치아), 기간_3, 시프트_3(입술), 방법, 가격;

: 기간_1, 시프트_1(턱), 기간_2, 시프트_2(치아), 기간_3, 시프트_3(입술), 방법, 가격; MACD : 기간_1(빠른), 기간_2(느린), 기간_3(신호), 가격;

: 기간_1(빠른), 기간_2(느린), 기간_3(신호), 가격; MFI : 기간_1, 거래량;

: 기간_1, 거래량; 모멘텀 : 기간_1, 가격;

: 기간_1, 가격; OBV : 거래량;

: 거래량; OSMA : 기간_1 (빠른), 기간_2 (느린), 기간_3 (신호), 가격;

: 기간_1 (빠른), 기간_2 (느린), 기간_3 (신호), 가격; RSI : 기간_1, 가격;

: 기간_1, 가격; RVI : 기간_1;

: 기간_1; STDDEV : 기간_1, 방법, 가격;

: 기간_1, 방법, 가격; 스토캐스틱 : 기간_1(K), 기간_2(D), 기간_3(S), 방법, 가격;

: 기간_1(K), 기간_2(D), 기간_3(S), 방법, 가격; TRIX : 기간_1, 가격;

: 기간_1, 가격; VOLUMES : 볼륨;

: 볼륨; WPR: 기간_1.

참고: 다음 라인 매개변수 값을 사용할 수 있습니다:

스토캐스틱 및 MACD 인디케이터의 경우 : MAIN 및 SIGNAL.

: MAIN 및 SIGNAL. ADX 및 ADXW 인디케이터의 경우 : ADX_ADX, ADX_PDI 및 ADX_MDI.

: ADX_ADX, ADX_PDI 및 ADX_MDI. GATOR 인디케이터의 경우 : GATOR_UPPER_HISTOGRAM 및 GATOR_LOWER_HISTOGRAM.

: GATOR_UPPER_HISTOGRAM 및 GATOR_LOWER_HISTOGRAM. 기타 인디케이터의 경우: MAIN.

일부 다른 라인 식별자는 동일한 값을 갖기 때문에 라인 값을 변경한 후 인디케이터 속성 창을 열면 다른 라인 값이 표시될 수 있습니다. 이는 오류가 아니며 다른 식별자가 표시될 수 있지만 이전에 선택한 식별자와 동일한 값으로 표시됩니다. 동일한 값을 가진 다른 식별자는 편의를 위해 만들어졌으므로 어떤 인디케이터에 어떤 값을 설정해야 할지 고민할 필요가 없습니다.

가격 매개변수와 마찬가지로 CLOSECLOSE 및 LOWHIGH 식별자는 스토캐스틱을 위해 만들어지고 다른 변형은 가격 매개변수가 있는 다른 인디케이터를 위해 만들어집니다.

