아이스토캐스틱오브오브스크 - MetaTrader 5용 지표
메타트레이더 5 터미널에 내장된 모든 오실레이터의 스토캐스틱 인디케이터.
매개변수:
- 인디케이터 - 인디케이터 유형 선택;
- 볼륨 - 볼륨 유형;
- Period_1 - 기간 1;
- Period_2 - 기간 2;
- Period_3 - 기간 3;
- 가격 - 가격 유형;
- Method - 평활화 방법;
- Shift_1 - 오프셋 1;
- Shift_2 - 오프셋 2;
- Shift_3 - 오프셋 3;
- Line - 인디케이터 라인 선택(( )의 경우);
- StPeriod_K - 스토캐스틱의 기간 K;
- StPeriod_D - 스토캐스틱의 기간 D;
- StPeriod_S - 스토캐스틱의 기간 S;
- StMethod - 스토캐스틱 신호선 평활화 방법.
- AD: 볼륨;
- ADX: 기간_1;
- ADXW: 기간_1;
- ATR: 기간_1;
- BEARS: Period_1;
- BULLS: Period_1;
- BWMFI: 거래량;
- CCI: 기간_1, 가격;
- 차이킨: 기간_1(빠른), 기간_2(느린), 방법, 거래량;
- 디마커: 기간_1;
- FORCE: 기간_1, 방법, 볼륨;
- GATOR: 기간_1, 시프트_1(턱), 기간_2, 시프트_2(치아), 기간_3, 시프트_3(입술), 방법, 가격;
- MACD: 기간_1(빠른), 기간_2(느린), 기간_3(신호), 가격;
- MFI: 기간_1, 거래량;
- 모멘텀: 기간_1, 가격;
- OBV: 거래량;
- OSMA: 기간_1 (빠른), 기간_2 (느린), 기간_3 (신호), 가격;
- RSI: 기간_1, 가격;
- RVI: 기간_1;
- STDDEV: 기간_1, 방법, 가격;
- 스토캐스틱: 기간_1(K), 기간_2(D), 기간_3(S), 방법, 가격;
- TRIX: 기간_1, 가격;
- VOLUMES: 볼륨;
- WPR: 기간_1.
참고: 다음 라인 매개변수 값을 사용할 수 있습니다:
- 스토캐스틱 및 MACD 인디케이터의 경우: MAIN 및 SIGNAL.
- ADX 및 ADXW 인디케이터의 경우: ADX_ADX, ADX_PDI 및 ADX_MDI.
- GATOR 인디케이터의 경우: GATOR_UPPER_HISTOGRAM 및 GATOR_LOWER_HISTOGRAM.
- 기타 인디케이터의 경우: MAIN.
일부 다른 라인 식별자는 동일한 값을 갖기 때문에 라인 값을 변경한 후 인디케이터 속성 창을 열면 다른 라인 값이 표시될 수 있습니다. 이는 오류가 아니며 다른 식별자가 표시될 수 있지만 이전에 선택한 식별자와 동일한 값으로 표시됩니다. 동일한 값을 가진 다른 식별자는 편의를 위해 만들어졌으므로 어떤 인디케이터에 어떤 값을 설정해야 할지 고민할 필요가 없습니다.
가격 매개변수와 마찬가지로 CLOSECLOSE 및 LOWHIGH 식별자는 스토캐스틱을 위해 만들어지고 다른 변형은 가격 매개변수가 있는 다른 인디케이터를 위해 만들어집니다.
BBMA - Bollinger Band Moving Average
BBMA 전략에 필요한 모든 지표를 단일 지표로 제공합니다.Range BreakOut Indicator - Indicator Buffer Only
브레이크아웃 전략에 대한 지표입니다. 차트에 개체를 인쇄하지 않습니다.