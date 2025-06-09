코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

아이스토캐스틱오브오브스크 - MetaTrader 5용 지표

Dmitry Fedoseev | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
130
평가:
(30)
게시됨:
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

메타트레이더 5 터미널에 내장된 모든 오실레이터의 스토캐스틱 인디케이터.

아이스토캐스틱오브오브스크

매개변수:
  • 인디케이터 - 인디케이터 유형 선택;
  • 볼륨 - 볼륨 유형;
  • Period_1 - 기간 1;
  • Period_2 - 기간 2;
  • Period_3 - 기간 3;
  • 가격 - 가격 유형;
  • Method - 평활화 방법;
  • Shift_1 - 오프셋 1;
  • Shift_2 - 오프셋 2;
  • Shift_3 - 오프셋 3;
  • Line - 인디케이터 라인 선택(( )의 경우);
  • StPeriod_K - 스토캐스틱의 기간 K;
  • StPeriod_D - 스토캐스틱의 기간 D;
  • StPeriod_S - 스토캐스틱의 기간 S;
  • StMethod - 스토캐스틱 신호선 평활화 방법.
각 인디케이터에 사용되는 매개변수:
  • AD: 볼륨;
  • ADX: 기간_1;
  • ADXW: 기간_1;
  • ATR: 기간_1;
  • BEARS: Period_1;
  • BULLS: Period_1;
  • BWMFI: 거래량;
  • CCI: 기간_1, 가격;
  • 차이킨: 기간_1(빠른), 기간_2(느린), 방법, 거래량;
  • 디마커: 기간_1;
  • FORCE: 기간_1, 방법, 볼륨;
  • GATOR: 기간_1, 시프트_1(턱), 기간_2, 시프트_2(치아), 기간_3, 시프트_3(입술), 방법, 가격;
  • MACD: 기간_1(빠른), 기간_2(느린), 기간_3(신호), 가격;
  • MFI: 기간_1, 거래량;
  • 모멘텀: 기간_1, 가격;
  • OBV: 거래량;
  • OSMA: 기간_1 (빠른), 기간_2 (느린), 기간_3 (신호), 가격;
  • RSI: 기간_1, 가격;
  • RVI: 기간_1;
  • STDDEV: 기간_1, 방법, 가격;
  • 스토캐스틱: 기간_1(K), 기간_2(D), 기간_3(S), 방법, 가격;
  • TRIX: 기간_1, 가격;
  • VOLUMES: 볼륨;
  • WPR: 기간_1.

참고: 다음 라인 매개변수 값을 사용할 수 있습니다:

  • 스토캐스틱 및 MACD 인디케이터의 경우: MAIN 및 SIGNAL.
  • ADX 및 ADXW 인디케이터의 경우: ADX_ADX, ADX_PDI 및 ADX_MDI.
  • GATOR 인디케이터의 경우: GATOR_UPPER_HISTOGRAM 및 GATOR_LOWER_HISTOGRAM.
  • 기타 인디케이터의 경우: MAIN.

일부 다른 라인 식별자는 동일한 값을 갖기 때문에 라인 값을 변경한 후 인디케이터 속성 창을 열면 다른 라인 값이 표시될 수 있습니다. 이는 오류가 아니며 다른 식별자가 표시될 수 있지만 이전에 선택한 식별자와 동일한 값으로 표시됩니다. 동일한 값을 가진 다른 식별자는 편의를 위해 만들어졌으므로 어떤 인디케이터에 어떤 값을 설정해야 할지 고민할 필요가 없습니다.

가격 매개변수와 마찬가지로 CLOSECLOSE 및 LOWHIGH 식별자는 스토캐스틱을 위해 만들어지고 다른 변형은 가격 매개변수가 있는 다른 인디케이터를 위해 만들어집니다.

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/140

iUniMA iUniMA

모든 유형의 평균을 선택할 수 있는 범용 이동평균(메타트레이더 5 터미널에 내장된 평균 중에서 선택 가능).

iMAFan iMAFan

이동 평균의 다채로운 팬입니다.

BBMA - Bollinger Band Moving Average BBMA - Bollinger Band Moving Average

BBMA 전략에 필요한 모든 지표를 단일 지표로 제공합니다.

Range BreakOut Indicator - Indicator Buffer Only Range BreakOut Indicator - Indicator Buffer Only

브레이크아웃 전략에 대한 지표입니다. 차트에 개체를 인쇄하지 않습니다.