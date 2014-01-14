Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
FIR_filter - indicador para MetaTrader 5
Vladimir
1947
O indicador mostra o cálculo de uma média móvel usando um filtro digital. Neste exemplo é utilizado a Janela Hann.
Você pode usar outros coeficientes de filtros, apenas modificando-os em OnInit():
para(int k=0;k<Per;k++) { w[k]=0.5-0.5*MathCos(2.*pi*(k+1)/(Per+1)); wsum+=w[k]; }
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/120
Exportação de dados históricos
O objetivo do script é exportar dados de intervalos históricos para o formato conveniente para análise em programas externos.Tradutor
A classe para suporte de mensagens de texto localização/multilingue para usuário de programas MQL5.
WPR_Hist
O indicador procura pelos topos e fundos do movimento dos preços.Indicador HI LO
Este é o Indicador HILO.