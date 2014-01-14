CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

FIR_filter - indicador para MetaTrader 5

gpwr | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Vladimir
Visualizações:
1947
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador mostra o cálculo de uma média móvel usando um filtro digital. Neste exemplo é utilizado a Janela Hann.

Você pode usar outros coeficientes de filtros, apenas modificando-os em OnInit():

   para(int k=0;k<Per;k++)
   {
      w[k]=0.5-0.5*MathCos(2.*pi*(k+1)/(Per+1));
      wsum+=w[k];
   }

FIR_filter

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/120

Exportação de dados históricos Exportação de dados históricos

O objetivo do script é exportar dados de intervalos históricos para o formato conveniente para análise em programas externos.

Tradutor Tradutor

A classe para suporte de mensagens de texto localização/multilingue para usuário de programas MQL5.

WPR_Hist WPR_Hist

O indicador procura pelos topos e fundos do movimento dos preços.

Indicador HI LO Indicador HI LO

Este é o Indicador HILO.