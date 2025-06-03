디지털 필터를 기반으로 한 이동 평균입니다. 이 예에서는 한 윈도우가 사용되었습니다.



필터 계수를 변경하려면 OnInit() 에서 다음 줄을 편집합니다:

for ( int k= 0 ;k<Per;k++) { w[k]= 0.5 - 0.5 * MathCos ( 2 .*pi*(k+ 1 )/(Per+ 1 )); wsum+=w[k]; }

단순 이동 평균 (SMA)을 위한 직사각형 창을 포함한 다양한 창의 진폭-주파수 특성은 다음 차트에 나와 있습니다: