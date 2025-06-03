거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사 팬 페이지에 가입하십시오
FIR_필터 - MetaTrader 5용 지표
디지털 필터를 기반으로 한 이동 평균입니다. 이 예에서는 한 윈도우가 사용되었습니다.
필터 계수를 변경하려면 OnInit() 에서 다음 줄을 편집합니다:
for(int k=0;k<Per;k++) { w[k]=0.5-0.5*MathCos(2.*pi*(k+1)/(Per+1)); wsum+=w[k]; }
단순 이동 평균 (SMA)을 위한 직사각형 창을 포함한 다양한 창의 진폭-주파수 특성은 다음 차트에 나와 있습니다:
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/120
Risk Management EA Based on ATR Volatility
이 EA(전문가 조언자)는 평균 실제 범위(ATR) 지표를 사용하여 시장 변동성에 따라 포지션 크기와 손절매 수준을 자동으로 조정하여 트레이더가 위험을 관리할 수 있도록 도와줍니다. EA는 사용자가 정의한 위험 비율과 현재 ATR 값에 따라 각 거래에 대한 최적의 포지션 크기를 계산하여 모든 시장 조건에서 일관된 위험 노출을 보장합니다. 또한 변동성에 적응할 수 있는 ATR 기반 손절 옵션을 제공하며 간단한 이동평균 크로스오버 전략을 사용해 매수 거래를 개시합니다. 복잡한 트레이딩 로직 없이 위험 관리를 자동화하려는 트레이더에게 이상적인 이 EA는 계좌 보호를 우선시하고 거래 프로세스를 간소화합니다.BarDuration
사용자 지정 바의 지속 시간을 분 단위로 히스토그램으로 표시하는 간단한 표시기입니다. 렌코 박스, PnF, 이퀄볼륨 바 등에 적용할 수 있습니다.