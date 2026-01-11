Indonesian Member - page 513
Bahkan sekarang code lewat telegram pun udah di-disabled.
Sepertinya sering nahan duit member nih ;)
Maklum market lagi hancur.
Ada yg berhasil withdraw ? Kapan terakhir withdraw ?
selama ini lancar
gak ada masalah
terakhir wd tanggal 24 april
yoi...selama ini lancar.
Hari ini saya withdraw via paypal, lancar pak, langsung masuk
Udah berhasil juga.
Cash flow MQL5 lagi mepet kali ;)
Semoga lancar2 terus deh....
berarti sementara harus lewat paypal ya pak... via visa baru macet ya...
halo saya riko dari jakarta, msh liat aja soal trading forex.
ada hal penting yg saya yakin di thread ini blm bahas. mungkin ini materi untuk yg sangat pemula, heheheh
apa ada yg bersedia berbagi info tentang:
-lag koneksinya trader2 skalian saat main(dalam m/s)
-pakai koneksi internetnya apa
-brokernya apa, luar atau lokal
-klo luar info soal jasa vpn & vps. brp perbulan yg trader2 skalian pakai
-oh iya, satu lg. apa aja biaya2 yg muncul pada trader skalian akibat dari kegiatan trading ini selain yg belum saya sebutkan diatas
sebelumnya terimakasih
oh iya, salam kenal semuanya? ^_^(ampe lupa)
it's ok not to speak in english in this thread right? cmiiw