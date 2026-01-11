Indonesian Member - page 513

waduh besok baru bisa WD semoga lancar...   
 
New bie juga... ikutan ya....🤣🤣🤣
 
Soewono Effendi:

Bahkan sekarang code lewat telegram pun udah di-disabled.
Sepertinya sering nahan duit member nih ;)
Maklum market lagi hancur.

Ada yg berhasil withdraw ? Kapan terakhir withdraw ?

selama ini lancar
gak ada masalah
terakhir wd tanggal 24 april

 
Umar Ismail:

terakhir wd tanggal 24 april

yoi...selama ini lancar.
kode verifikasi dikirim dgn telegram.

Sekarang telegram kena disable, code sms gak pernah sampe.
Gejala2 nahan uang member lagi kah ? 
:(


 
Yu,huu.... Trade your plan, plan your trade... Wfh bikin asssiiikkkk....
 
Soewono Effendi:
Sekarang telegram kena disable, code sms gak pernah sampe.
Gejala2 nahan uang member lagi kah ? 
:(


Hari ini saya withdraw via paypal, lancar pak, langsung masuk 


 
thanks infonya.
Udah berhasil juga.

Cash flow MQL5 lagi mepet kali ;)

Semoga lancar2 terus deh....
 
Biantoro Kunarto:

Hari ini saya withdraw via paypal, lancar pak, langsung masuk 


berarti sementara harus lewat paypal ya pak... via visa baru macet ya...  

 
Alhamdulillah pake visa masih lancar-lancar saja langsung masuk rekening...
 

halo saya riko dari jakarta, msh liat aja soal trading forex.

ada hal penting yg saya yakin di thread ini blm bahas. mungkin ini materi untuk yg sangat pemula, heheheh

apa ada yg bersedia berbagi info tentang:

-lag koneksinya trader2 skalian saat main(dalam m/s)

-pakai koneksi internetnya apa

-brokernya apa, luar atau lokal

-klo luar info soal jasa vpn & vps. brp perbulan yg trader2 skalian pakai

-oh iya, satu lg. apa aja biaya2 yg muncul pada trader skalian akibat dari kegiatan trading ini selain yg belum saya sebutkan diatas


sebelumnya terimakasih


oh iya, salam kenal semuanya? ^_^(ampe lupa)

it's ok not to speak in english in this thread right? cmiiw

