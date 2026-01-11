Indonesian Member - page 569
Sama bro. Sepertinya dari pihak MQL5 sih memang instant langsung kirim begitu kita withdraw ke Jenius. Dr info yg sy dapat dr pihak Jenius, yg jadi masalah itu di VISA-nya, mereka yg lama menahan uangnya entah kenapa, padahal dulu selalu instant( hitungan detik) langsung sampe ke e-card. Krn dulu sudah terbiasa WD instant langsung masuk, rasanya menunggu 2-3 hari kok serasa balik ke zaman batu ya :)
Ada yg pny alternatif lain selain e-card Jenius utk WD instant via bank card? Bank2 digital lain mungkin, spt bank jago, DBS atau yg lainnya, mungkin ada yg punya pengalaman WD ke card tsb, boleh sharing2 ya.
pake PP aja
tapi ya tetep nunggu klo pas sabtu minggu
tapi potongan nya ke rupiah itu bikin gemes
14500 dapetnya 14000
:D
mungkin gara2 uraa....
Halo, maaf mau nanya, ada yang tau cara membatalkan transaksi kalau kita bikin EA.. kemaren sy order EA di mql5, eh sudah satu bulan lebih EA nya ga siap2, saya mau batalin tidak bisa, dicanceled terus sama orang yg bikinnya. Ada tau cara mereport orangnya ga ? Atau ada yang tau gimana solusinya biar saya bisa order lagi. Emang saat awal kita tidak bisa liat reputasi orang yang bikinnya ya ?
kan sudah di ajukan arbitration, tunggu aja sekali dia komen , maka moderator akan muncul (biasanya begitu)
nanti akan di bantu penyelesaian masalah
btw serumit apa kok sampai gak selesai
😅
Medan nih... salam kenal semuanya.
salam kenal
:D
Pas waktu memilih developer, kelihatan tidak rating developernya atau testimoninya?
Kalau sudah di arbitrase tapi belum di respon setelah 7 hari, nanti hubungi service desknya.
apakah ada cara supaya bisa tetap terkoneksi ke server "DC-Start" yg ping nya tetap rendah?
Makasi sebelumnya.
Apakah ada yg kesulitan buka MQL5, ini saya pakai indihome terblokir
terpaksa harus connect dgn vpn, untuk pengguna telkomsel masih aman.
Saya takutnya kena blokir Internet Positif
semoga hanya sementara
mohon pihak MQL5.com memaklumi jika kami login melalui vps atau menggunakan vpn karena alasan tersebut 🙏