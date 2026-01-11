Indonesian Member - page 541

Siti Latifah:
kalo daftar tanpa NPWP bisa gan ?

saya daftar tanpa npwp, emang ditanya sih pas video call-an, tapi bilang aja ga punya npwp, aku tawarin pake sim aja, eh ternyata bisa

 
Bobby Prabowo:

mantab, trima kasih infonya gan
 
Salam kenal dan ijin gabung. 
 

kok pada bahasa inggris semua

aku gak mengerti 

 
Zikrul Umri:

bisa pilih bahasa lain om :D
 
Mat kenal semua di pagi ini
Salam ofit ofit yang indah
 
kalo Virtual Card Jenius bisa nerima pembayaran dari luar ga, ada yang pernah punya pengalaman?
 
tingting21:
Mat kenal semua di pagi ini
Salam ofit ofit yang indah

met kenal gan, saya mah jarang opit kalo trading, seringnya loss hehehe...

 
Bobby Prabowo:
kalo Virtual Card Jenius bisa nerima pembayaran dari luar ga, ada yang pernah punya pengalaman?

bisa
saya sudah coba dan berhasil

 
Umar Ismail:

bukan kartu utamanya lho ya, yang virtualnya apa bisa nerima pembayaran dari luar? apa saldo nambah di virtual cardnya?

