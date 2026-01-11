Indonesian Member - page 541
kalo daftar tanpa NPWP bisa gan ?
saya daftar tanpa npwp, emang ditanya sih pas video call-an, tapi bilang aja ga punya npwp, aku tawarin pake sim aja, eh ternyata bisa
kok pada bahasa inggris semua
aku gak mengerti
bisa pilih bahasa lain om :D
Mat kenal semua di pagi ini
met kenal gan, saya mah jarang opit kalo trading, seringnya loss hehehe...
kalo Virtual Card Jenius bisa nerima pembayaran dari luar ga, ada yang pernah punya pengalaman?
bisa
saya sudah coba dan berhasil
bukan kartu utamanya lho ya, yang virtualnya apa bisa nerima pembayaran dari luar? apa saldo nambah di virtual cardnya?