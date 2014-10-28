Experts: earlyTopProrate - page 8
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Ich habe den Freitag positiv abgeschlossen. Ich habe den EA in seiner Testphase etwas modifiziert. Es werden Lots von 0.1 und 0.2 gehandelt.
Das 0.5er Lot (usdjpy) vom Donnerstag hatte ich vergessen zu modifizieren, habe dies aber am nächsten Tag gemacht.
Ich habe den Freitag positiv abgeschlossen. Ich habe den EA in seiner Testphase etwas modifiziert. Es werden Lots von 0.1 und 0.2 gehandelt.
Das 0.5er Lot (usdjpy) vom Donnerstag hatte ich vergessen zu modifizieren, habe dies aber am nächsten Tag gemacht.
Hallo Thomas,
ich finde es prima, wenn in der Testphase eigene Settings ausprobiert werden.
Machen Sie weiter so, und nach 2 Test-Wochen werden Sie den EA verstehen und können mit der Premium-Version traden.
Warnung (an alle): Meine Demo-Versionen nicht auf einem Life-Account verwenden. Sie können bestehende Positionen unkontrolliert beeinflussen!
Freundliche Grüße,
hansH.
Hello,
Hans, I'm have great results with these currency pairs. I'll e/mail you at: finanz.consulting@freenet.de <finanz.consulting@freenet.de>
Best regards,
Marc Rod
http://mrodri.mt4stats.com/
Hallo Backtester,
liebe Interessenten und Nutzer dieser Demo-Version.
Die von mir vorgeschlagene Testzeit von 2 Wochen ist für viele abgelaufen. Das Interesse ist sehr, sehr groß. Mehr als 1500 Forum-Anfragen, Messages und eMails habe ich erhalten und alle beantwortet. Es ist Zeit, sich jetzt auf das Wesentliche zu konzentrieren – den Forex-Handel.
Meine Demo-Versionen sind nicht für den Live-Handel geeignet, weil sie andere EAs und Ihr manuelles Trading beeinflussen können. Sie haben die Möglichkeit, für einen Bruchteil der Entwicklungskosten die jeweilige Premium-Version incl. Updates zu erwerben. Schreiben Sie mir, wenn Sie daran interessiert sind finanz.consultig@freenet.de
Ich danke Ihnen für Ihr Interesse, werde mich aber nur noch am Wochenende im Forum melden, um das Wochen-Statement zu präsentieren. Also bitte in Zukunft keine Fragen an mich im Forum, weil ich diese vielleicht für Sie zu spät beantworten würde.
http://translate.google.com/#
earlyTopProrate premium version
Testphase:
23.08.2010
bis
03.09.2010
Lots:
0.5
daily statements
Start balance
10.000 €
ODL Securities
Margin
1 : 100
Datum
audusd
eurgbp
eurjpy
eurusd
gbpusd
usdcad
usdchf
usdjpy
nzdusd
23.08.2010
158,68 €
-13,03 €
180,06 €
0,00 €
65,62 €
10,65 €
-4,55 €
51,56 €
1.112,20 €
24.08.2010
179,00 €
23,79 €
441,36 €
0,00 €
90,44 €
169,37 €
0,00 €
374,82 €
80,17 €
25.08.2010
120,97 €
16,58 €
-26,03 €
137,12 €
40,10 €
0,00 €
102,72 €
47,79 €
39,64 €
26.08.2010
39,97 €
-51,34 €
46,31 €
38,79 €
44,79 €
57,24 €
116,57 €
76,13 €
39,19 €
27.08.2010
63,24 €
101,86 €
45,72 €
0,00 €
92,56 €
0,00 €
122,72 €
47,07 €
161,85 €
30.08.2010
138,79 €
78,72 €
406,92 €
169,10 €
0,00 €
-357,53 €
-196,67 €
-328,35 €
44,98 €
31.08.2010
-149,66 €
274,08 €
-231,11 €
-58,85 €
179,85 €
155,61 €
143,40 €
0,00 €
88,19 €
01.09.2010
160,89 €
-193,05 €
48,59 €
343,75 €
0,00 €
166,55 €
175,46 €
60,79 €
158,40 €
02.09.2010
-129,55 €
228,75 €
-149,60 €
37,91 €
178,34 €
0,00 €
-162,47 €
-62,52 €
62,23 €
03.09.2010
179,53 €
-148,05 €
204,47 €
39,84 €
40,24 €
-289,73 €
-190,88 €
-229,44 €
162,14 €
total
761,86 €
318,31 €
966,69 €
707,66 €
731,94 €
-87,84 €
106,30 €
37,85 €
919,40 €
kw 34
561,86 €
77,86 €
687,42 €
175,91 €
333,51 €
237,26 €
337,46 €
597,37 €
403,46 €
kw 35
200,00 €
240,45 €
279,27 €
531,75 €
398,43 €
-325,10 €
-231,16 €
-559,52 €
515,94 €
2 Wochen
Gewinn:
4.462,17 €
44,62%
Hi Hans
Do we need a magic number to run different settings for the same currency pair in the same time frame?
Regards
Kelvin
Yesterday was a tough day for the EA. Hope today can recovers the negative floating trades.
Hans,
I am trying the top pro rate demo version on Windsor broker and liteforex demo account. It has been on for one week and has not opened any trades. I used the original settings. Is there something that I should change or should I just wait until it makes a trade. I want to try this one first before deciding which premium EA to purchase.
We have already tried early bird and gotten some promising results. In fact we are winning the vast majority of trades. However, the one or two losses are large enough to wipe out the 8-10 winning small trades. Does the premium version lessen the tendency to get many small wins and one or two large losses?
Thank you very much.
Kw 36
earlyTopProrate premium version
Broker:
ODL Securities
Lots:
0.5
daily statements
Start balance
10.000 €
Margin
1 : 100
Datum
audusd
eurgbp
eurjpy
eurusd
gbpusd
usdcad
usdchf
usdjpy
nzdusd
23.08.2010
158,68 €
-13,03 €
180,06 €
0,00 €
65,62 €
10,65 €
-4,55 €
51,56 €
82,61 €
24.08.2010
179,00 €
23,79 €
441,36 €
0,00 €
90,44 €
169,37 €
0,00 €
374,82 €
80,17 €
25.08.2010
120,97 €
16,58 €
-26,03 €
137,12 €
40,10 €
0,00 €
102,72 €
47,79 €
39,64 €
26.08.2010
39,97 €
-51,34 €
46,31 €
38,79 €
44,79 €
57,24 €
116,57 €
76,13 €
39,19 €
27.08.2010
63,24 €
101,86 €
45,72 €
0,00 €
92,56 €
0,00 €
122,72 €
47,07 €
161,85 €
30.08.2010
138,79 €
78,72 €
406,92 €
169,10 €
0,00 €
-357,53 €
-196,67 €
-328,35 €
44,98 €
31.08.2010
-149,66 €
274,08 €
-231,11 €
-58,85 €
179,85 €
155,61 €
143,40 €
0,00 €
88,19 €
01.09.2010
160,89 €
-193,05 €
48,59 €
343,75 €
0,00 €
166,55 €
175,46 €
60,79 €
158,40 €
02.09.2010
-129,55 €
228,75 €
-149,60 €
37,91 €
178,34 €
0,00 €
-162,47 €
-62,52 €
62,23 €
03.09.2010
179,53 €
-148,05 €
204,47 €
39,84 €
40,24 €
-289,73 €
-190,88 €
-229,44 €
162,14 €
06.09.2010
0,50 €
262,39 €
41,48 €
0,00 €
227,80 €
139,34 €
0,00 €
97,45 €
53,80 €
07.09.2010
68,71 €
182,02 €
211,89 €
185,29 €
222,04 €
169,85 €
38,83 €
123,70 €
68,30 €
08.09.2010
09.09.2010
10.09.2010
total
831,07 €
762,72 €
1.220,06 €
892,95 €
1.181,78 €
221,35 €
145,13 €
259,00 €
1.041,50 €
http://translate.google.com/#
Liebe Interessenten,
Anfragen bitte via eMail wittenberg.de@freenet.de stellen.
Bei über 80 Beiträgen im Forum werde ich Fragen dort nicht mehr beantworten. Wochen-Statements präsentiere ich Ihnen im Forum spätesten am Sonntag jeder Woche.
Benutzen Sie die Demo-Version wegen hoher Risiken nicht in Ihrem Live-Account.
Diese Version ist nicht geeignet für den 4-Digits-Broker (0.1234) sondern ausschließlich für 5-Digits-Broker (0.12345). (Die Premium-Version erkennt beide Typen)
Settings sollten im Test nicht geändert werden. Ausnahme: Zeitdifferenz zwischen Ihrer Chartzeit und der GMT.
Check GMT: (GMT = Greewich Mean Time http://wwp.greenwichmeantime.com/ ).
z.B.
Chart time - GMT = Time difference
16:30 - 15:30 = + 1 (Setting der Premium-Version!)
Demo version “earlyTopProrate” new settings:
StartHour = 6 (5 +1)
EndHour = 11 (10+1)
ClosingHour = 19 (18+1)
ZD
Freundliche Grüße,
Autor hansH.
Hello,
My question is about Start Hour, End Hour and Closing Hour. I use Alpari UK as my broker and wondering if I use same (default) times within the EA? I ran a few backtests and they were mostly all awful. Is that time in MT4 platform or GMT?