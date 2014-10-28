Experts: earlyTopProrate

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earlyTopProrate:

This EA is based on daily highs and lows and the relationship to each other.

Author: Hans

 

Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
41326453 2010.08.20 05:00 buy 0.30 usdjpy 85.329 85.329 0.000 2010.08.20 18:00 85.683 0.00 0.00 0.00 97.49
41323713 2010.08.20 05:00 sell 0.30 eurgbp 0.82179 0.00000 0.00000 2010.08.20 18:00 0.81868 0.00 0.00 0.00 113.96
41321162 2010.08.20 05:00 buy 0.30 eurjpy 109.229 0.000 109.229 2010.08.20 18:00 108.929 0.00 0.00 0.00 -82.62
41326073 2010.08.20 05:00 buy 0.10 usdchf 1.03184 1.03434 0.00000 2010.08.20 17:07 1.03434 0.00 0.00 0.00 19.01
41320739 2010.08.20 05:00 buy 0.30 nzdusd 0.70479 0.00000 0.70479 2010.08.20 16:57 0.70479 0.00 0.00 0.00 0.00
41320797 2010.08.20 05:00 buy 0.30 audusd 0.88950 0.00000 0.88950 2010.08.20 16:23 0.88950 0.00 0.00 0.00 0.00
41319917 2010.08.20 05:00 buy 0.20 usdjpy 85.329 0.000 0.000 2010.08.20 12:55 85.581 0.00 0.00 0.00 46.41
41322494 2010.08.20 05:00 buy 0.20 usdchf 1.03184 1.03184 0.00000 2010.08.20 12:36 1.03694 0.00 0.00 0.00 77.48
41324097 2010.08.20 05:00 buy 0.10 usdcad 1.04063 1.04313 0.00000 2010.08.20 10:24 1.04831 0.00 0.00 0.00 57.73
41322099 2010.08.20 07:07 sell 0.20 gbpusd 1.55698 0.00000 0.00000 2010.08.20 10:24 1.54941 0.00 0.00 0.00 119.26
41323761 2010.08.20 05:00 buy 0.20 usdcad 1.04063 1.04063 0.00000 2010.08.20 10:22 1.04594 0.00 0.00 0.00 79.91
41319902 2010.08.20 05:00 buy 0.20 usdcad 1.04063 1.03063 0.00000 2010.08.20 10:02 1.04329 0.00 0.00 0.00 40.16
41323331 2010.08.20 08:50 sell 0.10 eurusd 1.27811 0.00000 0.00000 2010.08.20 10:02 1.27048 0.00 0.00 0.00 60.06
41319921 2010.08.20 05:00 sell 0.20 eurgbp 0.82179 0.00000 0.00000 2010.08.20 10:01 0.81920 0.00 0.00 0.00 63.23
41322647 2010.08.20 08:50 sell 0.20 eurusd 1.27811 0.00000 0.00000 2010.08.20 09:45 1.27251 0.00 0.00 0.00 88.02
41322464 2010.08.20 08:50 sell 0.20 eurusd 1.27811 0.00000 0.00000 2010.08.20 09:00 1.27554 0.00 0.00 0.00 40.30
41319894 2010.08.20 05:00 buy 0.20 usdchf 1.03184 0.00000 0.00000 2010.08.20 08:51 1.03427 0.00 0.00 0.00 36.81
41319913 2010.08.20 05:00 sell 0.50 eurusd 1.27976 0.00000 1.27976 2010.08.20 08:38 1.27976 0.00 0.00 0.00 0.00
41321914 2010.08.20 07:07 sell 0.10 gbpusd 1.55698 0.00000 0.00000 2010.08.20 08:22 1.55399 0.00 0.00 0.00 23.35
41321237 2010.08.20 07:07 sell 0.20 gbpusd 1.55698 0.00000 0.00000 2010.08.20 08:12 1.55442 0.00 0.00 0.00 39.96
41319936 2010.08.20 05:01 buy 0.50 gbpusd 1.55773 0.00000 1.55773 2010.08.20 07:06 1.55773 0.00 0.00 0.00 0.00
41319923 2010.08.20 05:00 buy 0.20 eurjpy 109.229 0.000 0.000 2010.08.20 07:04 109.470 0.00 0.00 0.00 44.03
41319904 2010.08.20 05:00 buy 0.20 audusd 0.88950 0.00000 0.00000 2010.08.20 06:40 0.89196 0.00 0.00 0.00 38.37
41319907 2010.08.20 05:00 buy 0.20 nzdusd 0.70479 0.00000 0.00000 2010.08.20 06:37 0.70731 0.00 0.00 0.00 39.32
0.00 0.00 0.00 1 042.24
Closed P/L: 1 042.24

 

 

Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
41333086 2010.08.23 05:00 buy 0.50 eurusd 1.27189 0.00000 1.27189 2010.08.23 11:58 1.27189 0.00 0.00 0.00 0.00
41333057 2010.08.23 05:00 sell 0.20 usdjpy 85.360 0.000 0.000 2010.08.23 11:25 85.117 0.00 0.00 0.00 44.92
41338114 2010.08.23 05:00 buy 0.20 audusd 0.89179 0.89179 0.00000 2010.08.23 10:54 0.89674 0.00 0.00 0.00 77.92
41333048 2010.08.23 05:00 sell 0.20 usdcad 1.04788 0.00000 0.00000 2010.08.23 10:53 1.04534 0.00 0.00 0.00 38.25
41333076 2010.08.23 05:00 buy 0.20 nzdusd 0.70692 0.00000 0.00000 2010.08.23 10:53 0.70944 0.00 0.00 0.00 39.67
41333081 2010.08.23 05:00 buy 0.20 audusd 0.89179 0.00000 0.00000 2010.08.23 10:08 0.89431 0.00 0.00 0.00 39.68
41334160 2010.08.23 05:00 buy 0.20 gbpusd 1.55689 1.55689 0.00000 2010.08.23 07:44 1.55689 0.00 0.00 0.00 0.00
41333067 2010.08.23 05:00 sell 0.20 eurjpy 108.554 0.000 0.000 2010.08.23 07:42 108.298 0.00 0.00 0.00 47.28
41333772 2010.08.23 05:00 buy 0.10 gbpusd 1.55689 1.55689 0.00000 2010.08.23 07:15 1.55962 0.00 0.00 0.00 21.47
41333054 2010.08.23 05:00 buy 0.20 gbpusd 1.55689 0.00000 0.00000 2010.08.23 06:43 1.55970 0.00 0.00 0.00 44.15
41333059 2010.08.23 05:00 sell 0.20 usdchf 1.03336 0.00000 0.00000 2010.08.23 06:42 1.03050 0.00 0.00 0.00 43.63
0.00 0.00 0.00 396.97
Closed P/L: 396.97
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
41339218 2010.08.23 05:00 buy 0.10 audusd 0.89179 0.89179 0.00000 0.89545 0.00 0.00 0.00 28.82
41333088 2010.08.23 05:00 buy 0.50 eurgbp 0.81707 0.00000 0.00000 0.81703 0.00 0.00 0.00 -2.45
41334519 2010.08.23 05:00 sell 0.30 eurjpy 108.554 0.000 0.000 108.253 0.00 0.00 0.00 83.42
41334600 2010.08.23 07:44 buy 0.50 gbpusd 1.55689 0.00000 1.55689 1.55422 0.00 0.00 0.00 -105.12
41339211 2010.08.23 05:00 buy 0.30 nzdusd 0.70692 0.00000 0.00000 0.70970 0.00 0.00 0.00 65.66
41339212 2010.08.23 05:00 sell 0.30 usdcad 1.04788 0.00000 0.00000 1.04618 0.00 0.00 0.00 38.38
41333764 2010.08.23 05:00 sell 0.30 usdchf 1.03336 0.00000 0.00000 1.03634 0.00 0.00 0.00 -67.91
41339820 2010.08.23 05:00 sell 0.30 usdjpy 85.360 0.000 0.000 85.222 0.00 0.00 0.00 38.25
0.00 0.00 0.00 79.05
Floating P/L: 79.05

[Deleted]  

Hi would it be possible to add user mm setting. cheerz

 
cosmicz:

Hi would it be possible to add user mm setting. cheerz


Hi,

yes, make the following change: MMTyp 0=off, 1=standard, 2 or 3=variable.

Good luck and best regards,

hansH.

cosmicz:

Hi would it be possible to add user mm setting. cheerz



[Deleted]  

cheerz

tom

 

Hallo Hans,

welche Bedeutung hat "ZD"?

Teste mit Alpari, jedesmal äußerst negative Ergebnisse.

Grüße

Meta1

 
Meta1:

Hallo Hans,

welche Bedeutung hat "ZD"?

Teste mit Alpari, jedesmal äußerst negative Ergebnisse.

Grüße

Meta1


Hallo,

ZD ist die Server-Zeitdifferenz zur akt. Zeit in Stunden.

Negative Ergebnisse sind bei jedem Programm normal - allerdings würde ich mir mal die auf dieser Seite veröffentlichten Transaktionen ansehen. Ich trade selbst mit der Premium-Version - und zwar sehr erfolgreich.

Es sollten nach Möglichkeit anfangs an meinen Basiseinstellungen keine Veränderungen vorgenommen werden. Unter diesen Umständen kann ich mich dann auch ggf. konkret äußern.

Wenn Sie ein "Backtester" und somit kein ernsthafter Trader sind, dann kann ich Ihnen leider nicht helfen. Mein Rat: Richten Sie ein Demo-Konto mit 10.000 EUR ein und testen Sie auf einer Plattform mindestens 5 Paare zwei Wochen. Wenn Sie dann feststellen, dass Sie nervenstark waren und nicht manuell ins Programm eingegriffen haben, dann überweisen Sie Ihrem Tierschutzverein eine nette Spende und traden real.

Also, viel Glück und tollen Erfolg,

Hans.

 

Hallo Hans,


ein kleine Frage zur Zeiteinstellung.

Muss ich, da ich bei IBFX bin, die Serverzeit oder besser die Tradingzeit anpassen ?

Vielen Dank im voraus ;-)


MfG

 
blauhund2003:

Hallo Hans,

ein kleine Frage zur Zeiteinstellung.

Muss ich, da ich bei IBFX bin, die Serverzeit oder besser die Tradingzeit anpassen ?

Vielen Dank im voraus ;-)

MfG


Hallo,

meine Tradingzeit ist von 7 bis 12:00. Die Closingzeit ist 20:00 Uhr. Diese Zeiten sind deutsche Zeiten.

Die Start- und Schlusszeit muß der Serverzeit angapaßt sein. ZD dient ausschließlich dem Comment.. Meine Empfehlung: ZD wie folgt ggf. anpassen. Serverzeit=5:00 u. dtsch. Zeit=7:00, dann ist ZD=2. Alternativ die Zeitwerte ändern und ZD=0.

Und jetzt bitte im Demokonto testen, von 6:45 bis 20:15.

Viel Erfolg,

Hans.

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