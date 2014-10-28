Experts: earlyTopProrate
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|41326453
|2010.08.20 05:00
|buy
|0.30
|usdjpy
|85.329
|85.329
|0.000
|2010.08.20 18:00
|85.683
|0.00
|0.00
|0.00
|97.49
|41323713
|2010.08.20 05:00
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.82179
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 18:00
|0.81868
|0.00
|0.00
|0.00
|113.96
|41321162
|2010.08.20 05:00
|buy
|0.30
|eurjpy
|109.229
|0.000
|109.229
|2010.08.20 18:00
|108.929
|0.00
|0.00
|0.00
|-82.62
|41326073
|2010.08.20 05:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.03184
|1.03434
|0.00000
|2010.08.20 17:07
|1.03434
|0.00
|0.00
|0.00
|19.01
|41320739
|2010.08.20 05:00
|buy
|0.30
|nzdusd
|0.70479
|0.00000
|0.70479
|2010.08.20 16:57
|0.70479
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|41320797
|2010.08.20 05:00
|buy
|0.30
|audusd
|0.88950
|0.00000
|0.88950
|2010.08.20 16:23
|0.88950
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|41319917
|2010.08.20 05:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|85.329
|0.000
|0.000
|2010.08.20 12:55
|85.581
|0.00
|0.00
|0.00
|46.41
|41322494
|2010.08.20 05:00
|buy
|0.20
|usdchf
|1.03184
|1.03184
|0.00000
|2010.08.20 12:36
|1.03694
|0.00
|0.00
|0.00
|77.48
|41324097
|2010.08.20 05:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.04063
|1.04313
|0.00000
|2010.08.20 10:24
|1.04831
|0.00
|0.00
|0.00
|57.73
|41322099
|2010.08.20 07:07
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.55698
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 10:24
|1.54941
|0.00
|0.00
|0.00
|119.26
|41323761
|2010.08.20 05:00
|buy
|0.20
|usdcad
|1.04063
|1.04063
|0.00000
|2010.08.20 10:22
|1.04594
|0.00
|0.00
|0.00
|79.91
|41319902
|2010.08.20 05:00
|buy
|0.20
|usdcad
|1.04063
|1.03063
|0.00000
|2010.08.20 10:02
|1.04329
|0.00
|0.00
|0.00
|40.16
|41323331
|2010.08.20 08:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.27811
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 10:02
|1.27048
|0.00
|0.00
|0.00
|60.06
|41319921
|2010.08.20 05:00
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.82179
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 10:01
|0.81920
|0.00
|0.00
|0.00
|63.23
|41322647
|2010.08.20 08:50
|sell
|0.20
|eurusd
|1.27811
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 09:45
|1.27251
|0.00
|0.00
|0.00
|88.02
|41322464
|2010.08.20 08:50
|sell
|0.20
|eurusd
|1.27811
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 09:00
|1.27554
|0.00
|0.00
|0.00
|40.30
|41319894
|2010.08.20 05:00
|buy
|0.20
|usdchf
|1.03184
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 08:51
|1.03427
|0.00
|0.00
|0.00
|36.81
|41319913
|2010.08.20 05:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.27976
|0.00000
|1.27976
|2010.08.20 08:38
|1.27976
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|41321914
|2010.08.20 07:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55698
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 08:22
|1.55399
|0.00
|0.00
|0.00
|23.35
|41321237
|2010.08.20 07:07
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.55698
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 08:12
|1.55442
|0.00
|0.00
|0.00
|39.96
|41319936
|2010.08.20 05:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.55773
|0.00000
|1.55773
|2010.08.20 07:06
|1.55773
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|41319923
|2010.08.20 05:00
|buy
|0.20
|eurjpy
|109.229
|0.000
|0.000
|2010.08.20 07:04
|109.470
|0.00
|0.00
|0.00
|44.03
|41319904
|2010.08.20 05:00
|buy
|0.20
|audusd
|0.88950
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 06:40
|0.89196
|0.00
|0.00
|0.00
|38.37
|41319907
|2010.08.20 05:00
|buy
|0.20
|nzdusd
|0.70479
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 06:37
|0.70731
|0.00
|0.00
|0.00
|39.32
|0.00
|0.00
|0.00
|1 042.24
|Closed P/L:
|1 042.24
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|41333086
|2010.08.23 05:00
|buy
|0.50
|eurusd
|1.27189
|0.00000
|1.27189
|2010.08.23 11:58
|1.27189
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|41333057
|2010.08.23 05:00
|sell
|0.20
|usdjpy
|85.360
|0.000
|0.000
|2010.08.23 11:25
|85.117
|0.00
|0.00
|0.00
|44.92
|41338114
|2010.08.23 05:00
|buy
|0.20
|audusd
|0.89179
|0.89179
|0.00000
|2010.08.23 10:54
|0.89674
|0.00
|0.00
|0.00
|77.92
|41333048
|2010.08.23 05:00
|sell
|0.20
|usdcad
|1.04788
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 10:53
|1.04534
|0.00
|0.00
|0.00
|38.25
|41333076
|2010.08.23 05:00
|buy
|0.20
|nzdusd
|0.70692
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 10:53
|0.70944
|0.00
|0.00
|0.00
|39.67
|41333081
|2010.08.23 05:00
|buy
|0.20
|audusd
|0.89179
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 10:08
|0.89431
|0.00
|0.00
|0.00
|39.68
|41334160
|2010.08.23 05:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.55689
|1.55689
|0.00000
|2010.08.23 07:44
|1.55689
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|41333067
|2010.08.23 05:00
|sell
|0.20
|eurjpy
|108.554
|0.000
|0.000
|2010.08.23 07:42
|108.298
|0.00
|0.00
|0.00
|47.28
|41333772
|2010.08.23 05:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.55689
|1.55689
|0.00000
|2010.08.23 07:15
|1.55962
|0.00
|0.00
|0.00
|21.47
|41333054
|2010.08.23 05:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.55689
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 06:43
|1.55970
|0.00
|0.00
|0.00
|44.15
|41333059
|2010.08.23 05:00
|sell
|0.20
|usdchf
|1.03336
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 06:42
|1.03050
|0.00
|0.00
|0.00
|43.63
|0.00
|0.00
|0.00
|396.97
|Closed P/L:
|396.97
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|41339218
|2010.08.23 05:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.89179
|0.89179
|0.00000
|0.89545
|0.00
|0.00
|0.00
|28.82
|41333088
|2010.08.23 05:00
|buy
|0.50
|eurgbp
|0.81707
|0.00000
|0.00000
|0.81703
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.45
|41334519
|2010.08.23 05:00
|sell
|0.30
|eurjpy
|108.554
|0.000
|0.000
|108.253
|0.00
|0.00
|0.00
|83.42
|41334600
|2010.08.23 07:44
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.55689
|0.00000
|1.55689
|1.55422
|0.00
|0.00
|0.00
|-105.12
|41339211
|2010.08.23 05:00
|buy
|0.30
|nzdusd
|0.70692
|0.00000
|0.00000
|0.70970
|0.00
|0.00
|0.00
|65.66
|41339212
|2010.08.23 05:00
|sell
|0.30
|usdcad
|1.04788
|0.00000
|0.00000
|1.04618
|0.00
|0.00
|0.00
|38.38
|41333764
|2010.08.23 05:00
|sell
|0.30
|usdchf
|1.03336
|0.00000
|0.00000
|1.03634
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.91
|41339820
|2010.08.23 05:00
|sell
|0.30
|usdjpy
|85.360
|0.000
|0.000
|85.222
|0.00
|0.00
|0.00
|38.25
|0.00
|0.00
|0.00
|79.05
|Floating P/L:
|79.05
Hi would it be possible to add user mm setting. cheerz
Hi would it be possible to add user mm setting. cheerz
Hi,
yes, make the following change: MMTyp 0=off, 1=standard, 2 or 3=variable.
Good luck and best regards,
hansH.
Hi would it be possible to add user mm setting. cheerz
cheerz
tom
Hallo Hans,
welche Bedeutung hat "ZD"?
Teste mit Alpari, jedesmal äußerst negative Ergebnisse.
Grüße
Meta1
Hallo Hans,
welche Bedeutung hat "ZD"?
Teste mit Alpari, jedesmal äußerst negative Ergebnisse.
Grüße
Meta1
Hallo,
ZD ist die Server-Zeitdifferenz zur akt. Zeit in Stunden.
Negative Ergebnisse sind bei jedem Programm normal - allerdings würde ich mir mal die auf dieser Seite veröffentlichten Transaktionen ansehen. Ich trade selbst mit der Premium-Version - und zwar sehr erfolgreich.
Es sollten nach Möglichkeit anfangs an meinen Basiseinstellungen keine Veränderungen vorgenommen werden. Unter diesen Umständen kann ich mich dann auch ggf. konkret äußern.
Wenn Sie ein "Backtester" und somit kein ernsthafter Trader sind, dann kann ich Ihnen leider nicht helfen. Mein Rat: Richten Sie ein Demo-Konto mit 10.000 EUR ein und testen Sie auf einer Plattform mindestens 5 Paare zwei Wochen. Wenn Sie dann feststellen, dass Sie nervenstark waren und nicht manuell ins Programm eingegriffen haben, dann überweisen Sie Ihrem Tierschutzverein eine nette Spende und traden real.
Also, viel Glück und tollen Erfolg,
Hans.
Hallo Hans,
ein kleine Frage zur Zeiteinstellung.
Muss ich, da ich bei IBFX bin, die Serverzeit oder besser die Tradingzeit anpassen ?
Vielen Dank im voraus ;-)
MfG
Hallo Hans,
ein kleine Frage zur Zeiteinstellung.
Muss ich, da ich bei IBFX bin, die Serverzeit oder besser die Tradingzeit anpassen ?
Vielen Dank im voraus ;-)
MfG
Hallo,
meine Tradingzeit ist von 7 bis 12:00. Die Closingzeit ist 20:00 Uhr. Diese Zeiten sind deutsche Zeiten.
Die Start- und Schlusszeit muß der Serverzeit angapaßt sein. ZD dient ausschließlich dem Comment.. Meine Empfehlung: ZD wie folgt ggf. anpassen. Serverzeit=5:00 u. dtsch. Zeit=7:00, dann ist ZD=2. Alternativ die Zeitwerte ändern und ZD=0.
Und jetzt bitte im Demokonto testen, von 6:45 bis 20:15.
Viel Erfolg,
Hans.
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Author: Hans