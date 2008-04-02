Watch how to download trading robots for free
Find us on Telegram!
Join our fan page
Join our fan page
Interesting script?
So post a link to it -
let others appraise it
So post a link to it -
let others appraise it
You liked the script? Try it in the MetaTrader 5 terminal
Suffic369 - expert for MetaTrader 4
- Views:
- 6347
- Rating:
-
- Published:
- Updated:
- Need a robot or indicator based on this code? Order it on Freelance Go to Freelance
Author: treberk & suffic
Adviser suffic369.
Adviser suffic369.
StrategyTester Ea
Adviser StrategyTester Ea.Starter_v6mod.
Adviser Starter v6mod. Uses indicator EMA Angle Zero.
Surefirething
Adviser Surefirething.EURUSD breakout v0.30
Adviser EURUSD breakout v0.30.