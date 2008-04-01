CodeBaseSections
Watch how to download trading robots for free
Find us on Facebook!
Join our fan page
Interesting script?
So post a link to it -
let others appraise it
You liked the script? Try it in the MetaTrader 5 terminal
to pocket
Experts

TTT - expert for MetaTrader 4

Scriptor | English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Views:
7746
Rating:
(6)
Published:
Updated:
Download as ZIP How to download code from MetaEditor
MQL5 Freelance Need a robot or indicator based on this code? Order it on Freelance Go to Freelance
Author: Dan

Adviser TTT.


Terminator_v2.0 Terminator_v2.0

Adviser Terminator. Uses indicators I_Trend and Support and Resistance.mq4.

Volume trader Volume trader

Adviser Volume trader.

Tunnelmethod Tunnelmethod

The adviser on a method of channels.

UniversalMACrossEA UniversalMACrossEA

Adviser Universal MA Cross EA.