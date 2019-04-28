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Indicators

BB stops 2 - MACD - indicator for MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 codes 95 topics 35864 comments
Views:
23212
Rating:
(34)
Published:
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One more in the "need for speed" series - there was one BB stops macd already and this is a significantly faster version.

But in order not to make it just faster, this version has multiple BB stops added to the display and even like that it is faster than the previous version



XO XO

XO

Hull moving average Hull moving average

Hull moving average

ATR ATR

Average true range

Sell Relative Strengt Index Sell Relative Strengt Index

Sell Relative Strengt Index (SRSI)