Watch how to download trading robots for free
Find us on Facebook!
Join our fan page
Join our fan page
Interesting script?
So post a link to it -
let others appraise it
So post a link to it -
let others appraise it
You liked the script? Try it in the MetaTrader 5 terminal
BB stops 2 - MACD - indicator for MetaTrader 5
- Views:
- 23212
- Rating:
-
- Published:
- Need a robot or indicator based on this code? Order it on Freelance Go to Freelance
XO
XOHull moving average
Hull moving average
ATR
Average true rangeSell Relative Strengt Index
Sell Relative Strengt Index (SRSI)