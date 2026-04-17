#GBPAUD: Important Breakout 🇬🇧🇦🇺
📉GBPAUD violated a solid rising trend line and a major horizontal
support on a daily time frame.
The broken structures compose the expanding supply zone now.
The pair is positioned to continue falling.
The next strong support is 1.88
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Daily time frame
My Experts:
✔️ Blaze Synchro MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/172553
✔️ Blaze Synchro MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/172460
✔️ FX Avalanche MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/173073
✔️ FX Avalanche MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/173068
✔️ Bullion Horizon MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/173050
✔️ Bullion Horizon MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/173048
✔️ Aquila Gold MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/173200
✔️ Aquila Gold MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/173186
My Professional MT4/MT5 Indicators:
✔️ Wolfe Wave Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/167800
✔️ Wolfe Wave Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/167805
✔️ Candlestick Reversal Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/167689
✔️ Candlestick Reversal Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/167678
✔️ Quadra Zone Entries MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/172588
✔️ Quadra Zone Entries MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/172581
✔️ Divergence Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166179
✔️ Divergence Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166178
✔️ Aero Pulse Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166171
✔️ Aero Pulse Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166047
✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166955
✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166949