0
98
#GBPJPY: Waiting For Breakout 🇬🇧🇯🇵
I see an ongoing bullish accumulation on ⚠️GBPJPY on a daily time frame.
The price formed a classic ascending triangle pattern.
A bullish breakout of its resistance and a daily candle close above 213.33
will provide a strong confirmation.
A price rise is expected to reach 214.2 level then.
—————————
Daily time frame
My Experts:
✔️ Auric Flow MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/168383
✔️ Auric Flow MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/168377
Indicators:
✔️ Divergence Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166179
✔️ Divergence Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166178
✔️ Aero Pulse Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166171
✔️ Aero Pulse Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166047
✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166955
✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166949