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#GBPJPY: Waiting For Breakout

25 March 2026, 09:16
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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#GBPJPY: Waiting For Breakout 🇬🇧🇯🇵


I see an ongoing bullish accumulation on ⚠️GBPJPY on a daily time frame.


The price formed a classic ascending triangle pattern.


A bullish breakout of its resistance and a daily candle close above 213.33

will provide a strong confirmation.


A price rise is expected to reach 214.2 level then.

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Daily time frame


My Experts:

✔️ Auric Flow MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/168383
✔️ Auric Flow MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/168377

Indicators:

✔️ Divergence Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166179

✔️ Divergence Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166178

✔️ Aero Pulse Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166171

✔️ Aero Pulse Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166047

✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166955

✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166949


#gbpjpy