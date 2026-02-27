#AUDNZD: Strong Bullish Pattern
I see an ascending triangle pattern formation after a test
of a recently broken horizontal resistance.
Its neckline breakout suggests strong buying pressure.
The market will likely continue growing and reach 1.1925 level soon.
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4H time frame
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