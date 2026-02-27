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#AUDNZD: Strong Bullish Pattern

27 February 2026, 10:16
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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#AUDNZD: Strong Bullish Pattern


I see an ascending triangle pattern formation after a test

of a recently broken horizontal resistance.


Its neckline breakout suggests strong buying pressure.


The market will likely continue growing and reach 1.1925 level soon.

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4H time frame

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✔️ Divergence Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166179&nbsp;

 

✔️ Divergence Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166178&nbsp;

 

✔️ Aero Pulse Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166171&nbsp;

 

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✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166955&nbsp;

 

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#AUDNZD