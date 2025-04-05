Discription - Genesis MultiOrder Assistent V3.0

Der Genesis MultiOrder Assistent EA ist ein Expert Advisor für den MetaTrader 4, der speziell für das halbautomatische oder manuelle Multi-Order-Management entwickelt wurde. Er bietet dem Nutzer ein übersichtliches Dashboard direkt im Chart, mit dem verschiedene Handelsaktionen wie Buy/Sell, Limit Orders, BreakEven-Anpassungen und Order-Schließungen einfach per Klick ausgeführt werden können.

Der EA eignet sich besonders für Trader, die:

mehrere Positionen gleichzeitig managen wollen,

feste Parameter für SL/TP und Orderanzahl nutzen,

limitierte Kauf-/Verkaufseinstiege bevorzugen,

schnell und visuell per Button agieren möchten.

⚙️ Eingabeparameter – ausführlich erklärt

Parametername Beschreibung



LotSize Die feste Lotgröße für jede Order. Beispiel: 1.0 entspricht 1 Standard-Lot. TakeProfits Abstände Eine kommaseparierte Liste von TakeProfit-Stufen in Punkten. Beispiel: "300,400,500" – der EA kann damit mehrere T

Move SL Buy Limit Die Stop Losses der vorhandenen Sell Limit Positionen werden um den SL Distance Wert Pips nach hinten verschoben. P-Level automatisch setzen. StopLoss_Points Abstand zum StopLoss in Punkten, z. B. 1200 = 120 Pips bei 5-Digit-Brokern. NumberOfOrders Wie viele Orders beim Klick auf einen Buy-/Sell-Button gleichzeitig geöffnet werden sollen. BuyLimit_Price Der Preis, zu dem eine Buy-Limit-Order gesetzt werden soll (z. B. 2710.00 ). SellLimit_Price Der Preis, zu dem eine Sell-Limit-Order gesetzt werden soll (z. B. 2740.00 ). Dashboard_Color Hintergrundfarbe des Dashboards im Chart (z. B. clrDimGray ). Buy_Color Farbe der Buy-bezogenen Buttons. Voreinstellung: Lime . Sell_Color Farbe der Sell-bezogenen Buttons. Voreinstellung: Red . BreakEven_Close_Color Farbe der BreakEven- und Close-Buttons. Voreinstellung: DodgerBlue . Other_Color Farbe sonstiger Buttons, z. B. für SL-Verschiebung oder Teilschließung. MagicNumber Interner Identifikator für normale Marktorders. Ermöglicht das gezielte Management dieser Orders durch den EA. MagicNumber2 Separater Magic Number für Limit-Orders. Damit kann der EA diese Orders unabhängig verwalten.





🧩 Trading Panel

Parametername

Break Even Buy Alle SL´s der vorhandenen Buy Order werden auf den Einstiegspreis versetzt. Close Buy Alle geöffneten Buy Order werden geschlossen . BE Buy Limit Alle SL´s der vorhandenen Buy Limit Order werden auf den Einstiegspreis versetzt . Close Buy Limit Alle Buy Limit Order werden sofort geschlossen. Move SL Buy Die Stop Losses der vorhandenen Buy Positionen werden um den SL Distance Wert Pips nach hinten verschoben.



Move SL Buy Limit Die Stop Losses der vorhandenen Buy Limit Positionen werden um den SL Distance Wert Pips nach hinten verschoben.





Break Even Sell Alle SL´s der vorhandenen Sell Order werden auf den Einstiegspreis versetzt. Close Sell Alle geöffneten Sell Order werden geschlossen . BE SellLimit Alle SL´s der vorhandenen Sell Limit Order werden auf den Einstiegspreis versetzt . Close SellLimit Alle Buy Limit Order werden sofort geschlossen. Move SL Sell Die Stop Losses der vorhandenen Sell Positionen werden um den SL Distance Wert Pips nach hinten verschoben.



Daily Profit Zeigt den Profit an der an dem gesamten Tag mit dem MultiOrder Assistent erwirtschaftet wurde .

Close Half Lotsize Die Lotgröße aller offenen Order werden um die Hälfte reduziert .







