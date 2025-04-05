Discription - Genesis MultiOrder Assistent V3.0

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🧠 Funktionsbeschreibung – Genesis MultiOrder Assistent EA V3.0
Der Genesis MultiOrder Assistent EA ist ein Expert Advisor für den MetaTrader 4, der speziell für das halbautomatische oder manuelle Multi-Order-Management entwickelt wurde. Er bietet dem Nutzer ein übersichtliches Dashboard direkt im Chart, mit dem verschiedene Handelsaktionen wie Buy/Sell, Limit Orders, BreakEven-Anpassungen und Order-Schließungen einfach per Klick ausgeführt werden können.
Der EA eignet sich besonders für Trader, die:
-
mehrere Positionen gleichzeitig managen wollen,
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feste Parameter für SL/TP und Orderanzahl nutzen,
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limitierte Kauf-/Verkaufseinstiege bevorzugen,
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schnell und visuell per Button agieren möchten.
⚙️ Eingabeparameter – ausführlich erklärt
Parametername Beschreibung
|LotSize
|Die feste Lotgröße für jede Order. Beispiel: 1.0 entspricht 1 Standard-Lot.
|TakeProfits Abstände
|Eine kommaseparierte Liste von TakeProfit-Stufen in Punkten. Beispiel: "300,400,500" – der EA kann damit mehrere T
|StopLoss_Points
|Abstand zum StopLoss in Punkten, z. B. 1200 = 120 Pips bei 5-Digit-Brokern.
|NumberOfOrders
|Wie viele Orders beim Klick auf einen Buy-/Sell-Button gleichzeitig geöffnet werden sollen.
|BuyLimit_Price
|Der Preis, zu dem eine Buy-Limit-Order gesetzt werden soll (z. B. 2710.00 ).
|SellLimit_Price
|Der Preis, zu dem eine Sell-Limit-Order gesetzt werden soll (z. B. 2740.00 ).
|Dashboard_Color
|Hintergrundfarbe des Dashboards im Chart (z. B. clrDimGray ).
|Buy_Color
|Farbe der Buy-bezogenen Buttons. Voreinstellung: Lime .
|Sell_Color
|Farbe der Sell-bezogenen Buttons. Voreinstellung: Red .
|BreakEven_Close_Color
|Farbe der BreakEven- und Close-Buttons. Voreinstellung: DodgerBlue .
|Other_Color
|Farbe sonstiger Buttons, z. B. für SL-Verschiebung oder Teilschließung.
|MagicNumber
|Interner Identifikator für normale Marktorders. Ermöglicht das gezielte Management dieser Orders durch den EA.
|MagicNumber2
|Separater Magic Number für Limit-Orders. Damit kann der EA diese Orders unabhängig verwalten.
🧩 Trading Panel
Parametername
|Break Even Buy
|Alle SL´s der vorhandenen Buy Order werden auf den Einstiegspreis versetzt.
|Close Buy
|Alle geöffneten Buy Order werden geschlossen .
|BE Buy Limit
|Alle SL´s der vorhandenen Buy Limit Order werden auf den Einstiegspreis versetzt.
|Close Buy Limit
|Alle Buy Limit Order werden sofort geschlossen.
|Move SL Buy
| Die Stop Losses der vorhandenen Buy Positionen werden um den SL Distance Wert Pips nach hinten verschoben.
|Move SL Buy Limit
|Die Stop Losses der vorhandenen Buy Limit Positionen werden um den SL Distance Wert Pips nach hinten verschoben.
|Break Even Sell
|Alle SL´s der vorhandenen Sell Order werden auf den Einstiegspreis versetzt.
|Close Sell
|Alle geöffneten Sell Order werden geschlossen .
|BE SellLimit
|Alle SL´s der vorhandenen Sell Limit Order werden auf den Einstiegspreis versetzt.
|Close SellLimit
|Alle Buy Limit Order werden sofort geschlossen.
|Move SL Sell
| Die Stop Losses der vorhandenen Sell Positionen werden um den SL Distance Wert Pips nach hinten verschoben.
|Daily Profit
|Zeigt den Profit an der an dem gesamten Tag mit dem MultiOrder Assistent erwirtschaftet wurde.
|Close Half Lotsize
|Die Lotgröße aller offenen Order werden um die Hälfte reduziert.