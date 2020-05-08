В развитии технологий BSN ключевая роль принадлежит компании Huobi China

Коммерческий запуск национальной блокчейн-платформы Blockchain-Based Service Network (BSN) 25 апреля этого года ознаменовал новый виток интереса к блокчейн-технологиям в Поднебесной. Цель национальной блокчейн-сети - предоставить компаниям и разработчикам программного обеспечения возможность подключения к BSN и оперативной разработки доступных блокчейновых приложений.

Правительство КНР предусматривает множество вариантов использования для инфраструктуры блокчейн-сети, включая приложения для умного города, решения для регистрации и хранения данных. Компания Huobi China вошла в четверку провайдеров исходной инфраструктуры для национальной блокчейн-сети.

BSN - не просто еще одна сеть, которая будет функционировать на территории Китая. Она уже успела доказать свою эффективность, жизнеспособность и адаптируемость, благодаря чему стремительно набирает популярность по всему миру. Гонконг и Сингапур входят в число 84 городов, где в настоящий момент проводятся испытания сети BSN.

Согласно официальным документам, обнародованным в ходе Пресс-конференции по случаю коммерческого запуска платформы 25 апреля этого года, телекоммуникационные операторы уже зарегистрировали 128 общественных городских узлов BSN, а к концу текущего года планируют ввести в эксплуатацию еще 200 таких узлов.

Huobi China уже завершила работы по созданию одной из базовых инфраструктур, которую планируется интегрировать в BSN к июлю 2020 года, после чего она станет общедоступной.

В ходе пресс-конференции генеральный директор Huobi China Юань Юймин (Yuming Yuan) рассказал о своем видении проекта, его перспективах, а также роли его компании в реализации данного начинания:

«Тот факт, что Huobi China вошла в четверку провайдеров исходной инфраструктуры для BSN, стал для нас новым знаковым достижением. Наша компания является одним из признанных лидеров блокчейн-индустрии, обладающим мощным потенциалом в сфере НИОКР, а проект BSN остро нуждается в надежных партнерах, способных оказывать ему мощную поддержку в процессах построения интегрированной экосистемы.

Это начинание не имеет себе равных на международной арене. Мы все не раз имели возможность убедиться в растущем признании блокчейн-технологий в Китае, но коммерческий запуск BSN является самой что ни на есть очевидной манифестацией амбициозных планов властей страны в этом направлении».



