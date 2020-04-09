Penjelasan tindakan Forex, pendekatan lokal.

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Country Risk - Resiko yang di asosiasikan dengan transaksi lintas negara, termasuk namun tidak dibatasi pada hukum dan kondisi politik.

Regulasi Dalam Pasar

(Bagian 2)

Karena belum menyadari kesalahan, ia tak melakukan evaluasi apapun untuk mempraktekkan cara trading yang aman. Saat mengalami kegagalan, Anda menganggap hal itu adalah akibat dari terlewatnya peluang trading sebelumnya.

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yang bisa menjadi tambahan referensi bagi Trading. Dalam melakukan fungsinya terkadang bank akan melakukan proses jual beli mata uang atas nama para nasabahnya.

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Mereka baru sadar ketika efek overtrading sudah menghancurkan akun mereka.

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Trading :

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Chartist - Seorang individu yang menggunakan chart dan grafik dan penafsiran data sebelumnya untuk menentukan trend dan memprediksikan pergerakan berikutnya.

Bull Market - Market yang ditunjukkan oleh kenaikan harga. Banya tindakan yang diambil oleh badan regulator terhadap para broker yang dicover oleh otoritas mereka juga dapat diterapkan pada broker yang tidak diatur. Tiga tips berikut ini akan membeberkan tips trading yang aman untuk mencegah terjadinya overtrading.

tindakan arbitrase merupakan trading yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan mata uang itu sendiri. Juga biasa disebut sebagai Trader Teknikal. Going Short - Penjualan mata uang atau instrumen yang tidak dimiliki oleh penjual.