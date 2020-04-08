Благотворительное движение #CryptoCOVID19 запустил Waves.Exchange

Блокчейн-проект Waves запустил благотворительную кампанию #CryptoCOVID19 на Waves.Exchange, чтобы поддержать организации и фонды, нуждающиеся в финансовой помощи в борьбе с глобальной эпидемией COVID-19.

В связи с тем, что число подтвержденных случаев по всему миру достигло одного миллиона, а количество жертв уже превысило пятьдесят тысяч, крупные организации во всем мире объединились для того, чтобы остановить пандемию. Проект Waves обратился к сообществу трейдеров и криптовалют в рамках кампании #CryptoCOVID19 на Waves.Exchange, чтобы помочь собрать средства для поддержки некоммерческих организаций, таких как «Международный медицинский корпус», «SOS Детская деревня», «Спасите детей» и др.

Изначально кампанию #CryptoCOVID19 запустили проекты The Giving Block и GITCOIN как благотворительное движение. Waves.Exchange присоединилась к ней, пожертвовав $10 000. Другие организации, такие как Brave Browser, The Block, NEXO, Gemini также примкнули к движению.

Сегодня #CryptoCOVID19 собрала более $100 000 в виде благотворительных пожертвований по всему миру.

Кампания основана на принципе, позволяющем участникам делать прогнозы распространения эпидемии в течение определенного периода времени с использованием токенов прогнозирования. COVID-DWN-JUN20 и COVID-UP-JUN20 – это токены, размещенные в блокчейне Waves, которые регулируются смарт-контрактом. Он обеспечивает прозрачность, независимый аудит и проверку результатов кампании.

Платформа выдает токены A и B, блокирует USDN и автоматически распределяет их среди победителей после окончания мероприятия. Количество подтвержденных случаев рассчитывается как общее число новых заболевших за неделю. Если за текущую неделю оно меньше общего числа за предыдущие семь дней, это приведет к выигрышу COVID-DWN-JUN20В. В противном случае 1 июня 2020 года выиграет COVID-UP-JUN20.

Данные о количестве инфицированных предоставлены оракулами из репозитория данных Джонсом Хопкинсом, который получает информацию в реальном времени от Всемирной организации здравоохранения.

Победители получат ценные призы или смогут поделиться своими выигрышами в благотворительных целях. Все дополнительные доходы от кампании будут пожертвованы некоммерческим организациям.

Команда Waves.Exchange уверена, что #CryptoCOVID19 привлечет внимание более широкого сообщества крипто и трейдеров, а также поможет благотворительным организациям в борьбе с распространением глобальной эпидемии.



