Масштабы деятельности в сфере криптовалютного майнинга наращивает Zigmabit

Zigmabit стремительно наращивает масштабы своей деятельности в отрасли криптовалютного майнинга. Совсем недавно компания представила три многоалгоритмных майнинг-фермы, обеспечивающих максимальную окупаемость инвестиций в течение месяца. Для повышения качества обслуживания клиентов Zigmabit открыла сервисный центр в Мюнхене.

Первые в мире майнинг-фермы с технологией DLC (прямого жидкостного охлаждения) Zigbit ориентированы как на начинающих, так и на опытных криптовалютных майнеров. Все три продукта характеризуются простотой в эксплуатации, поскольку поставляются преднастроенными и для начала работы их нужно просто подключить к сети электропитания.

Несмотря на наблюдавшийся все последние годы скачкообразный рост популярности криптовалютного майнинга, прибыльность данного бизнеса по-прежнему остается предметом для беспокойства многочисленных заинтересованных непрофессионалов. Компания Zigmabit является детищем команды инвесторов, стремящихся сделать криптовалютный майнинг простым и прибыльным для всех.

Zigmabit (www.zigmabit.com) располагает командой специалистов, осуществляющих активную деятельность в криптовалютной отрасли с самых первых дней ее существования. Три новых фермы, представленных компанией, - ZigBit 2.0, ZigBit 3.0 и ZigBit 5.0, - разработаны с целью обеспечения своим пользователям повышенной рентабельности.

Компании удалось достичь поставленной задачи путем повышения хешрейта до уровня, являющегося абсолютно рекордным для отрасли. Новые агрегаты способны выполнять различные алгоритмы и генерировать Bitcoin, Litecoin, Ethereum и Dash. Ниже представлены показатели хешрейта трех новых ферм.

Bitcoin: ZigBit 2.0. 260 TH/s, ZigBit 3.0. 330 TH/s, ZigBit 5.0. 2000 TH/s

Litecoin: ZigBit 2.0. 44 GH/s, ZigBit 3.0. 55 GH/s, ZigBit 5.0. 300 GH/s

Ethereum: ZigBit 2.0. 11 GH/s, ZigBit 3.0. 14 GH/s, ZigBit 5.0. 75 GH/s

Dash: ZigBit 2.0. 6 TH/s, ZigBit 3.0. 9 TH/s, ZigBit 5.0. 50TH/s

Чтобы выделить новые агрегаты среди конкурентов на рынке, разработчики оснастили фермы Zigmabit разнообразными смарт-свойствами, включая замкнутую систему охлаждения, бесшумными вентиляторами и насосами высокого давления, сверхэффективными радиаторами и т.д.



