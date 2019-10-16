Объявлен конкурс блокчейн-приложений «Klaytn Horizon»

Ведущий блокчейн-проект Klaytn, возглавляемый южнокорейским Интернет-гигантом Kakao, до 31 октября проводит конкурс среди разработчиков децентрализованных приложений (BApp). Посостязаться за приз в размере 1 млн долл. США могут девелоперы из всех уголков земного шара. Награда будет выплачиваться в собственных токенах Klaytn - KLAY.

Klaytn Horizon предлагает разработчикам создавать блокчейн-приложения с использованием платформы Klaytn, основная сеть которой была запущена в конце июня этого года. Все заинтересованные блокчейн-разработчики или провайдеры сервисов на базе других блокчейновых платформ могут принять участие в конкурсе, зарегистрировавшись на официальном веб-сайте Klaytn Horizon по адресу www.klaytnhorizon.com.

Участники могут подавать конкурсные заявки как индивидуально, так и в составе команд с неограниченным числом членов. Они могут разрабатывать децентрализованные приложения для любых отраслей - от создания контента до развлекательного сектора, здравоохранения, сферы финансов, коммерции, электронных платежей, ЗОЖ, высоких технологий и т.д. Призовой фонд в эквиваленте 1 млн долл. США, выплачиваемый в токенах KLAY, между собой разделят 15 команд в 4 различных категориях. Победители в категории 1 (пять команд, занявших первое место) получат по 100 000 долл. США каждый, а максимальная сумма вознаграждения, предусмотренная для каждого из пяти финалистов в категориях 2 (второе место) и 3 (третье место) - 50 000 и 30 000 долл. США соответственно. Имена победителей будут объявлены в конце ноября этого года. Сервисные партнеры Klaytn будут принимать участие в конкурсе в качестве жюри.

Первая сессия AMA ("Задай вопрос") для Klaytn Horizon состоялась во вторник, 8 октября, в 21:00 (GMT+9) посредством официального Telegram-канала разработческого сообщества Dapp.com ( https://t.me/dapp_com_dev). Энни Хуан (Annie Huang), глава разработческого сообщества Dapp.com, присоединилась к команде Klaytn, чтобы помочь участникам конкурса с технической поддержкой и подачей заявок.

"Klaytn стремится предоставлять пользователям широкий спектр блокчейн-сервисов, которыми они могут воспользоваться в своей повседневной жизни", - отметил Джейсон Хан (Jason Han), генеральный директор компании Ground X, возглавляющей процесс разработки платформы Klaytn. "Мы надеемся, что к нашим усилиям по массовому продвижению блокчейна присоединятся еще больше разработчиков".

Вторая сессия АМА Klaytn состоится 23 октября. Точное время будет объявлено на официальной странице платформы в сети Twitter https://twitter.com/klaytn_official.



