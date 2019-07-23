Ключевое обновление протокола сети для Bitcoin SV (BSV) состоится 24 июля

24 июля 2019 года будет проведено ключевое обновление протокола сети для Bitcoin SV (BSV), направленное на масштабирование. Обновление Quasar поднимет устанавливаемый по умолчанию жесткий предел размера блока с текущих 128 МБ до 2 ГБ (2000 МБ). Хотя предельный размер блока станет по умолчанию равен 2 ГБ, вначале майнеры, владеющие большей долей хешрейта, вручную понизят свой жесткий предел до вполне достаточных 512 МБ. Это значение намного выше, чем у любого конкурирующего Bitcoin-проекта.

Обновление Quasar является ключевым шагом на пути Bitcoin SV к раскрытию огромного потенциала масштабируемости, которым всегда обладал биткоин. Этот шаг даст BSV возможность стать глобальным корпоративным блокчейном. Уже сейчас BSV может без проблем обрабатывать свыше 300 транзакций в секунду. Это число неуклонно растет и должно превысить 1000 транзакций в секунду в последующие месяцы после обновления Quasar. С такой скоростью обработки транзакций и поддержкой корпоративных приложений Bitcoin SV сможет соперничать с платежной системой VISA.

В настоящее время BSV является единственной в мире криптовалютой, которая способна к настолько существенному увеличению масштаба и имеет высокую надежность, а ее разработчики неукоснительно следуют плану для возвращения к оригинальному протоколу биткоина в феврале 2020 года. Также BSV — это единственная криптовалюта, которая следует концепции оригинального биткоина. Если коротко, то BSV и есть биткоин.

Президент-учредитель Bitcoin Association Джимми Нгуен рассказал о том, как обновление поможет майнерам: «Майнеры должны осознавать, что масштабируемость биткоина критически важна для их дохода, особенно после того, как награда за блок уменьшится вдвое в мае 2020 года (с 12,5 до 6,25 коина), а затем еще раз вдвое в 2024 году (до 3,125 коина), и потом снова и снова каждые несколько лет. Для того чтобы майнинг в таких условиях оставался доходным, майнеры должны начать больше зарабатывать на транзакциях с каждого блока. Это позволит компенсировать постепенно снижающееся вознаграждение за генерацию блока. Лишь BSV делает возможным все вышеописанное.

Обновление Quasar будет запущено в сети BSV 24 июля 2019 года приблизительно в 13:00 GMT. Мы советуем майнерам и наблюдателям блокчейна сразу же обновить свое программное обеспечение BSV, не дожидаясь обновления сети.



