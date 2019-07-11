Amgen заявила о полном завершении процесса выкупа акций Nuevolution

22 мая 2019 года, в 08:00 по центрально-европейскому стандартному времени, компания AmgenInc. ("Amgen") (код NASDAQ: AMGN) обнародовала рекомендуемое публичное предложение покупки всех акций, принадлежащих акционерам Nuevolution AB (publ) ("Nuevolution"), ("Предложение") за наличные средства по цене 32,50 шведских крон за одну акцию ("цена Предложения").Акции компании Nuevolution зарегистрированы на стокгольмской бирже Nasdaq в категории предприятий с малой капитализацией.

На момент завершения приема заявок от заинтересованных акционеров 4 июля 2019 года Предложение приняли акционеры, совокупно владеющие 48 313 224 акций Nuevolution, что соответствует приблизительно 97,6% всех выпущенных акций компании (или около 88,4% от общего числа акций и голосов с учетом полного разводнения пакетов). Как сообщалось в Уведомлении о предложении, а также в документе с его описанием, обнародованном 12 июня 2019 года ("Документ по предложению"), Предложение на распространялось на варранты, выданные Nuevolution участникам своих программ стимулирования ("Варранты"), и компания Amgen предложила владельцам Варрантов возможность продать их компании отдельно от данного Предложения ("Предложение по варрантам"). Предложение по варрантам приняли владельцы всех 5 109 254 таких ценных бумаг, выданных в рамках программ стимулирования и в случае их конвертации соответствующих 5 109 254 акций Nuevolution (что равно приблизительно 9,4% от общего числа акций предприятия с учетом полного разводнения пакетов).

Таким образом, общее число ценных бумаг, проданных акционерами и держателями Варрантов по данному Предложению и Предложению по варрантам, соответствует приблизительно 97,8% от общего числа акций Nuevolution с учетом полного разводнения пакетов. Компания Amgen не владела и не распоряжалась какими-либо ценными бумагами Nuevolution на момент обнародования Предложения и за прошедший с тех пор период не приобрела ни одной подобной ценной бумаги за пределами Предложения и Предложения по варрантам.

Amgen объявляет Предложение безоговорочным и сообщает, что все условия Предложения были удовлетворены, что позволяет полностью завершить процесс выкупа акций. Выплаты по акциям, заявленным к выкупу не позднее 4 июля 2019 года, планируется осуществить в районе 15 июля этого года.

Чтобы дать оставшимся акционерам Nuevolution возможность принять Предложение, Amgen приняла решение продлить период приема заявок до 17:00 (CEST) 24 июля 2019 года. Выплаты по акциям, заявленным в ходе продленного периода, предполагается осуществить 19 июля 2019 года для акционеров, принявших Предложение не позднее 12 июля, и 31 июля для владельцев акций, принявших Предложение после 12 июля. В ходе продленного периода приема заявок компания Amgen может приобретать или заключать соглашения о приобретении акций Nuevolution вне рамок данного Предложения. Подобные сделки или соглашения будет заключаться в соответствии с действующим законодательством Швеции.

Amgen намеревается инициировать процедуру принудительного отчуждения оставшихся акций поглощаемого предприятия и содействовать скорейшей отмене регистрации акций Nuevolution на стокгольмской бирже Nasdaq.



