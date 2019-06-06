Площадкой для IEO токенов Standard Tokenization Protocol станет Bittrex International

Standard Tokenization Protocol (STP (стандартный протокол токенизации)), открытый стандарт и децентрализованная сеть, упрощающая процесс токенизакции и выпуск активов, и компания Bittrex International сообщила, что ее цифровая биржа станет площадкой для предстоящего первичного предложения (IEO) токенов Standard Tokenization Protocol (STPT). Привлеченные средства будут направлены на дальнейшую разработку блокчейн-технологий STP и реализацию планов сети по максимальному упрощению процедур выпуска токенов путем предоставления эмитентам нового способа мобилизации финансовых средств - более быстрого и дешевого по сравнению с традиционными методами.

Официальный старт IEO запланирован на 14:00 GMT во вторник, 11 июня. Завершатся торги на следующий день - в 14:00 GMT 12 июня, - если лимит продаж не будет исчерпан раньше.

«В каждом своем начинании наша компания руководствуется стремлением создавать блокчейн-инновации и способствовать их широкому внедрению при высочайшем уровне нормативно-правового соответствия, - прокомментировал представитель Bittrex International Билл Шихара (Bill Shihara). - Команда STP разделяет наше стремление и претворяет его в жизнь для многих проектов по всему миру, упрощая процесс токенизации и соблюдая при этом все нормативные требования. Это идеальное партнерство, и мы очень рады помочь STP в привлечении дополнительных средств для дальнейшей работы».

«Для нас большая честь сотрудничать с Bittrex International в ходе IEO, - отметил генеральный директор STP Майк Чэнь (Mike Chen). - Первичное предложение монет - лишь первый шаг на нашем долгом пути к созданию децентрализованной сети для прозрачной и законной токенизации».



