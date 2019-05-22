Marlin Equity Partners приветствует Blackstone в команде стратегических партнеров

Международная инвестиционная фирма Marlin Equity Partners сообщила о получении пассивной миноритарной инвестиции от подразделения Strategic Capital Group компании Blackstone (NYSE: BX).

Blackstone Strategic Capital Group входит в состав Blackstone Alternative Asset Management (BAAM) и специализируется на миноритарных партнерствах с ведущими компаниями-управляющими альтернативных активов. Эта инвестиция позволит Marlin финансировать дальнейшее расширение своей международной инвестиционной платформы, наращивать партнерство и взаимодействие с диверсифицированной базой инвесторов, а также использовать глобальные ресурсы и возможности Blackstone.

За время, прошедшее с момента основания фирмы в 2005 году, Marlin удалось превратиться в лидера мировой инвестиционной отрасли, управляющего капитальными активами в размере 6,7 млрд долл. США. На счету фирмы - свыше 140 успешных сделок в ключевых целевых отраслях, включая сферы разработки программного обеспечения, технологий, медицинских ИТ, высокотехнологичных сервисов и промышленных технологий.

«Инвестиция Blackstone в очередной раз подтверждает высокую репутацию передовой организации, которую нам удалось создать, и подлинные преимущества нашего подхода к инвестиционной деятельности, в основе которого лежит принцип построения прочных партнерских взаимоотношений, - прокомментировал основатель и генеральный директор Marlin Дэвид МакГаверн (David McGovern). - Мы рады приветствовать Blackstone в команде наших стратегических партнеров и с нетерпением ждем возможности использовать их опыт и обширные ресурсы для дальнейшего укрепления позиций нашей международной платформы».

«Инвестиционный подход Marlin предполагает мощный акцент на партнерстве со специалистами по управлению активами с целью оказания поддержки бизнесу, оптимизации его деятельности и ускорения развития, - отметил глава BAAM Strategic Capital Group Скотт Сусса (Scott Soussa). - Стремление к долгосрочному созданию ценности для всех своих дочерних предприятий обеспечивает Marlin все шансы на успех, и мы рады сотрудничать с ними».

Условия сделки не разглашаются.

Финансовым консультантом Marlin Equity выступила фирма Evercore. Услуги юридического сопровождения сделки для Marlin Equity предоставила Kirkland & Ellis LLP, а юрисконсультом Blackstone выступила фирма SimpsonThacher & Bartlett.



