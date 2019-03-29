ARBITRAGE THIEF INDEX STRATEGY - INSTRUCTIONS - TRADE EXAMPLE 3
Philip Pankaj Suthagar
STEP 1:

ARBITRAGE THIEF INDEX CORRELATION


STEP 2:

ARBITRAGE THIEF INDEX PARAMETER


STEP 3:

TRADE 1:

ARBITRAGE THIEF INDEX EURAUD

TRADE 2:

ARBITRAGE THIEF INDEX GBPUSD

TRADE 3:

ARBITRAGE THIEF INDEX USDCAD


