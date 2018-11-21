KraneShares представляет первый KWEB China Internet UCITSETF на Лондонской бирже

Международная фирма-специалист по управлению активами Krane Funds Advisors, LLC, (« KraneShares »), известная своими биржевыми инвестиционными фондами (ETF) KraneShares и инновационные стратегии вложения средств с акцентом на китайском рынке, объявила о листинге ETF KraneShares CSI China Internet UCITS на Лондонской фондовой бирже (тикер: KWEB). Фонд отслеживает индекс CSI Overseas China Internet Index, следуя тем же эталонным критериям и стратегии, что и флагманский ETF китайского интернета KraneShares, зарегистрированный на Нью-Йоркской фондовой бирже 31 июля 2013 года и успешно действующий на всем протяжении уже более пяти лет.

«Мы наблюдаем заметный рыночный спрос на китайские фонды Интернет UCITS ETF в странах Европы, - отметил генеральный директор KraneShares Джонатам Крейн (Jonathan Krane). - И поэтому рады представить наш успешный ETF на Лондонской фондовой бирже ».

В рамках подготовки к листингу KraneShares пригласили опытного специалиста в области биржевых инвестиционных фондов Сефа Питерса (Sjef Pieters) возглавить европейское подразделение продаж и клиентского обслуживания. Ранее г-н Питерс занимал должность директора по продажам в Нидерландах и Скандинафии компании Invesco.

Новый фонд KraneShares CSI China Internet UCITS ETF предоставляет инвесторам доступ к китайским интернет-компаниям, успешно извлекающим коммерческую прибыль из растущего внутреннего потребления в Поднебесной. В число основных «участников» фонда входят Tencent, Alibaba, Baidu, JD, Weibo и т.д. Торговые операции будут происходить в долларах США. Биржевой тикер нового фонда - KWEB.

Интернет-пользователи - 802 млн человек, что соответствует 21,1% от общемирового показателя. Тем не менее, уровень кредитного портфеля составляет всего 57,7%, свидетельствуя о значимых перспективах дальнейшего роста китайского Интернет-сегмента. Кроме того, Поднебесная является мировым лидером по объемам электронной коммерции. В 2017 году онлайн-продажи на внутреннем рынке Китая достигли 1,14 трлн долл. США, составив таким образом почти 50% от общемирового показателя в 2,3 трлн долл. США.



