MultiVAC представил российским энтузиастам блокчейна свои решения

6 ноября этого года MultiVAC, первый в мире проект многомерного шардингового блокчейна, провел первый семинар в Москве и успешно дебютировал в России. В ходе этого мероприятия команда основателей MultiVAC представила 300 российским энтузиастам блокчейна свое инновационное решение для многомерного шардинга, а также поделилась технологическими прорывами, достигнутыми в ходе лабораторных испытаний - например, повышением показателя TPS до 30784.

Организаторами семинара выступили GENESIS GROUP и ICODROPS, одно из крупнейших в мире рейтинговых агентств и инвестор MultiVAC. Мероприятие привлекло свыше 300 участников из разных стран мира. В частности, на встрече присутствовали представители Maxtrix CIB, Waves, Crypto Bazar, Block Rock и многих других ведущих международных инвестиционных организаций.

По окончании семинара ICODROPS пригласили генерального директора MultiVAC Фрэнка Лью (Frank Lyu) дать эксклюзивное интервью. По словам руководителя проекта, «российский рынок имеет большое значение для MultiVAC. Этот семинар дал нам отличную возможность нарастить обмен опытом и углубить сотрудничество с российским блокчейн-сообществом».

Отвечая на вопрос, почему основатели MultiVAC уделяют столь пристальное внимание России, г-н Лью отметил: «На долю российских пользователей приходится свыше 20% всех наших подписчиков в Telegram и Twitter. На сегодняшний день мы уже запустили русскоязычную версию нашего веб-сайта и Onepager https://www.mtv.ac/index-ru.html. А в ближайшем будущем MultiVAC планирует создать специализированное российское сообщество. Мы от всей души приглашаем российских друзей присоединиться к нашему сообществу в Telegram @MTVCommunity.com. Уверен, MultiVAC и дальше будет вас удивлять приятными сюрпризами».

Блокчейн-технологии и криптовалюты завоевывают все большую популярность в России. Как сообщается в статье издания Forbes Russia от 13 ноября, по данным недавно проведенного опроса, пять процентов жителей Москвы, пользующихся безналичными платежными средствами, готовы использовать криптовалюты. Более того, по сообщениям региональных средств массовой информации, российская Служба финансового мониторинга изучает вопрос привлечения международного органа финнадзора для регулирования криптовалютного рынка в условиях сегодняшнего бума цифровых валют.



