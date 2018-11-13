Новую компанию TIO Markets учреждает trade.io
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Новую компанию TIO Markets учреждает trade.io

13 November 2018, 09:45
SergeyVladimiro
SergeyVladimiro
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Компания trade.io совершает смелый стратегический шаг в целях расширения своего присутствия в Европе и повышения степени интеграции в ее нормативно-правовое поле, заключив соглашение о приобретении компании Primus Capital Markets UK Ltd, деятельность которой регламентируется Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) и которая в настоящее время владеет лицензией уровня IFPRU 125K, предоставляющей право на осуществление брокерской деятельности в качестве принципала (Matched Principal License).

 