Новую компанию TIO Markets учреждает trade.io

Компания trade.io совершает смелый стратегический шаг в целях расширения своего присутствия в Европе и повышения степени интеграции в ее нормативно-правовое поле, заключив соглашение о приобретении компании Primus Capital Markets UK Ltd, деятельность которой регламентируется Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) и которая в настоящее время владеет лицензией уровня IFPRU 125K, предоставляющей право на осуществление брокерской деятельности в качестве принципала (Matched Principal License).



