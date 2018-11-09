В Гонконге 4-8 марта 2019 года пройдет официальная Неделя блокчейна

Официальная неделя блокчейна в Гонконге (Official Hong Kong Blockchain Week) состоится 4-8 марта 2019 года. Организатором мероприятия с участием мировых лидеров сферы бизнеса и высоких технологий выступит платформа NexChange.

Центральным событием гонконгской Недели блокчейна станет проводимая NexChange конференция под названием Block O2O Global Blockchain Summit 2019 (5-6 марта). 7 марта состоится ещё одно знаковое мероприятие – Hybrid Summit, организуемый стратегическим программным партнёром Hybrid Block. В программу проведения Недели блокчейна также войдут свыше 20 мероприятий, подробные сведения о которых можно получить на сайте hkblockchainweek.net.

По прогнозам организаторов HKBCW, свыше 120 авторитетных докладчиков из 50 стран мира встретятся с 150 инвесторами и более чем 100 журналистами.

Гонконг является передовым азиатским центром проведения блокчейновых конференций, предоставляющих молодым и перспективным отраслевым предприятиям площадку для обмена опытом и привлечения средств, а также открывающих перед инвесторами доступ к прогрессивной сфере блокчейна. Многие крупные компании приедут на неделю блокчейна в Гонконг, чтобы пообщаться с коллегами, узнать о новейших тенденциях и представить свои решения вместе с влиятельными международными НПО.

Власти специального административного района предприняли заметные шаги для поддержки научных изысканий в сфере новых технологий. Одним из таких шагов стало и финансирование блокчейновых разработок. Очень многие влиятельные правительственные учреждения и исследовательские центры выразили желание поддержать Неделю блокчейна.

От преданных адептов биткоина до специалистов, работающих над созданием Blockchain 2.0, 3.0 и т.д., - в Гонконге соберутся свыше 3 000 представителей отрасли, которые примут участие как в основном саммите, так и во вспомогательных мероприятиях недели. Углублённые образовательные курсы, практические семинары, возможности для установления профессиональных связей, выставки и обзорные экскурсии по отраслевым объектам - программа Недели блокчейна обещает быть весьма насыщенной.

Гонконг является домом для крупнейших криптовалютным бирж и может похвалиться высочайшей концентрацией инвесторов и представителей криптосообщества в Азии. Глобальные консорциумы вроде Hyperledger сделали Гонконг своей штаб-квартирой в Азиатско-тихоокеанском регионе. Именно на гонконгской фондовой бирже состоится предстоящий листинг Bitmain. Крупные мультинациональные корпорации открыли здесь свои исследовательские лаборатории, специализирующиеся на вопросах блокчейна.

А благодаря NexChange, теперь в Гонконге появится собственная блокчейновая выставка и конференция. Все желающие смогут услышать доклады экспертов отрасли по ряду вопросов.

По словам генерального директора и основателя NexChange CEO Ли Цзюваня (Juwan Lee): «Необходимость официальной Недели блокчейна в Гонконге уже назрела, и мы уверены, что это актуальное начинание получит полную поддержку активного глобального блокчейнового сообщества».



