Новую криптовалюту Nano (NANO) представила компания Huobi Global

Компания Huobi Global представила Nano (NANO) 31 октября 2018 г. (GMT+8). Вклады в новой криптовалюте будут доступны с 16:30 31 октября 2018 г. (GMT+8). Осуществлять торговые операции с NANO/BTC и NANO/ETH можно будет с 17:00 01 ноября 2018 г. (GMT+8). Снятие средств с криптовалютного счёта будет доступно с 16:30 04 ноября 2018 г. (GMT+8).

Nano - это криптовалюта с инновационной архитектурой на базе клеточной решётки. Каждая единица этой валюты имеет собственный блокчейн, обеспечивающий почти мгновенную скорость транзакции и безграничную гибкость. Каждый пользователь располагает собственным блокчейном с возможностью асинхронного обновления до уровня остальной сети, что гарантирует высокую скорость транзакций с минимальными затратами ресурсов. Вместо сумм транзакции система контролирует баланс счетов, что позволяет осуществлять агрессивное отсечение баз данных без ущерба для безопасности.



