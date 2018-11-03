Саммит ШОС состоялся в китайском Цзяочжоу 28 октября

Утром 28 октября в городе Цзяочжоу, расположенном по соседству от экономического центра Циндао в провинции Шаньдун, состоялся Китайский саммит ШОС по вопросам продвижения и либерализации торгово-инвестиционного климата (China (Qingdao) SCO + Tradeand Investment Liberalizationand Facilitation Summit). Свыше 300 влиятельных лидеров торгово-инвестиционной отрасли, представителей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), стран-членов организации и ближневосточных государств, охватываемых инициативой «Один пояс, один путь», а также руководителей частных компаний из Пекина, Шанхая, провинций Цзянсу и Чжэцзян собрались в Цзяочжоу, чтобы обсудить вопросы создания и управления региональными экспериментальными зонами, ориентированными на продвижение торгового сотрудничества между государствами ШОС и другими странами мира.

Член Постоянного комитета Всекитайского комитета НПКСК 12-го созыва и заместитель директора подкомитета по вопросам экономики НПКСК Ши Цзюнь (ShiJun) обсудил с участниками форума уникальные преимущества Циндао в аспекте базовых сервисов, инфраструктуры и мотивации к интегрированному развитию. По словам заместителя директора Шанхайского международного центра научно-технологических инноваций ЮНИДО Яна Сюна (Yang Xiong), создание экспериментальных зон продвижения торгового сотрудничества при участии Китая и семи стран ШОС потенциально способно дать новый толчок развитию древнего города Цзяочжоу. Е Тань (Ye Tan), финансовый аналитик и автор статей для ведущих отраслевых изданий, подробно описал преимущества пилотных зон для Цзяочжоу и для всего экономического пояса Бохайского залива с точки зрения оптимизации транспортной инфраструктуры и повышения коэффициента урбанизации. По мнению эксперта, пилотные зоны будут играть жизненно важную роль в текущем процессе развития региона.

Организаторы мероприятия пригласили участников саммита посетить несколько местных объектов, включая логистический центр Qingdao Transfar Smart Road-Port, Промышленный парк электронной коммерции в Цзиндуне, сверхсовременный перерабатывающий завод южнокорейской компании Nongshim и железнодорожный транспортный хабInnova. Увиденное глубоко впечатлило гостей саммита.

В будущем пилотные зоны в тандеме с соответствующей государственной политикой создадут благоприятную среду для ведения международного бизнеса. При поддержке своего крупнейшего соседа - города Циндао, - и Шанхайской организации сотрудничества эти зоны сформируют комплексную открытую платформу, ориентированную на страны Азиатско-тихоокеанского региона, Евразии, Африки и Латинской Америки, а также поспособствуют дальнейшей реализации инициативы «Один пояс, один путь».



