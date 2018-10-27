Premia Partners анализирует первые итоги работы китайских многофакторных ETF-фондов

Гонконгская компания Premia Partners, специализирующаяся на управлении биржевыми инвестиционными фондами (ETF) обнародовала результаты китайских ETF смарт-бета с акциями класса А за первый год их существования.

Фонд Premia CSI Caixin China Bedrock Economy ETF (тикер: 2803 HK) отслеживает CSI Caixin Rayliant Bedrock Economy Index (базовый экономический индекс CSI Caixin Rayliant), оценивающий деятельность около 300 компаний- «двигателей», экономики, исходя из их экономических масштабов, состояния финансовых дел и характеристик малого риска. С момента создания планшета конкурентов по взвешенному эталонному показателю рыночной капитализации CSI300 на 0,31% и отчитался о 69% росте новых поступлений.

Фонд Premia CSI Caixin China Новая экономика ETF (тикер: 3173 HK) отслеживает CSI Caixin Rayliant New Economic Engine Index (индекс новых двигателей экономического роста CSI Caixin Rayliant), оценивающий деятельность около 300 ведущих новых отраслей экономики, выбираемых по объёмам нефинансовых активов, дел и характеристикам роста. С момента подачи контракта на то, чтобы выиграть конкурентов. Chinext на 4,82% и отчитался о 61% росте новых поступлений.

При отслеживании индексов смарт-бета CSI биржевые инвестиционные фонды используют фундаментальную, многофакторную методологию Caixin Rayliant Smart Beta, разработанную д-ром Джейсоном Сю (Jason Hsu), президент, главный инвестиционный директором и соучредителем Research Affiliates.

Недавно компания Premia Partners зарегистрировала на бирже два азиатских тематически фонда ETF

Premia DowJones Emerging ASEAN Titans 100 ETF (тикер: 2810 HK) предоставляет доступ к лидерам растущих экономик Таиланда, Малайзии, Вьетнама, Индонезии и Филиппин;

Premia Asia Innovative Technology ETF (тикер: 3181 HK) ориентирован на лидеров высокотехнологичных секторов отраслей цифровой трансформации, здравоохранения / медикобиологических наук, ИИ / робототехники / автоматизации.

Соответствуя миссии компании, заключающейся в создании доступных и эффективных инструментов доступа на рынок, все четыре ETF-фонда Premia, зарегистрированных на HKEx, являются физическими биржевыми инвестиционными фондами с общим отношением расходов ко всем активам на уровне 0,50% годовых.

«Мы благодарим наших клиентов, бизнес-партнёров и всех членов нашей команды за их постоянную поддержку и с нетерпением ждём возможности представить новые продукты в самом ближайшем будущем», - заявила управляющий партнёр фирмы Ребекка Цай (Rebecca Chua).

По состоянию на 24 октября недавно отметившая своё двухлетие компания Premia Partners по количеству региональных ETF и соответствующему объёму активов под управлением входит в ведущие 50% гонконгских специалистов по управлению ETF-фондами, занимая следующую строчку после Vanguard.



