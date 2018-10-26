За пределами КНР выпущено более 100 миллионов карт UnionPay

Компания UnionPay International сообщила, что число карт UnionPay, выпущенных за пределами материковой части Китая, превысило 100 миллионов. Объем транзакций по картам UnionPay, выпущенным за рубежом, за первые три квартала текущего года вырос более чем на 40%. На некоторых рынках за пределами материкового Китая свыше 90% всех транзакций совершаются с использованием карт UnionPay, выпущенных местными банками.

В дополнение к предоставлению клиентам в Китае сервисов трансграничных платежей компания наращивает темпы локализации своей операционной деятельности за рубежом: во-первых, UnionPay повышает качество обслуживания иностранных картодержателей, одновременно увеличивая масштабы эмиссии. В результате активных действий компании, карты UnionPay на сегодняшний день уже вошли в число основных платёжных инструментов как в повседневной жизни зарубежных клиентов платежной системы, так и при заграничных путешествиях, что способствует обмену человеческими речурсами между Китаем и другими странами мира. Во-вторых, платёжные инновации стали важным двигателем локализации операционной деятельности UnionPay за пределами материковой части Китая. Карты UnionPay, выпущенные зарубежными банками, оснащены широким спектром инновационных функций, включая возможности осуществления онлайн-платежей, и тем самым обеспечивают своим владельцам дополнительное удобство при расчётах. Кроме того, платёжная система тесно сотрудничает с разработчиками различных электронных кошельков, ускоряя процесс выпуска цифровых карт UnionPay.

Масштабы выпуска карт UnionPay за пределами КНР продолжают расти

На сегодняшний день в 48 странах и регионах мира за пределами материковой части Китая было выпущено в общей сложности 100 миллионов карт UnionPay, а государства-участники инициативы «Пояс и путь» за последние несколько лет стали основными рынками для эмиссии карт этой платёжной системы. Банковские учреждения 30 стран, охватываемых упомянутой инициативой, выпустили свыше 35 млн. карт UnionPay, что в 20 раз больше, чем до внедрения программы «Пояс и путь». Выпуск карт UnionPay осуществляется во всех 10 странах АСЕАН и 6 государствах Центральной Азии, а свыше 10 российских банков выдали своим клиентам уже более 1,5 млн. карт этой системы. Кроме того, UnionPay занимает первое место среди всех карточных брендов по количеству карт, выпущенных в Лаосе, Монголии и Мьянме.

Компании удалось достичь прорыва и в некоторых странах Европы и Америки. В этом месяце UnionPay International совместно с парижским филиалом Bank of China выпустили первую двухвалютную (юань и евро) дебетовую карту UnionPay, значительно упрощающую процессы торгового и профессионального обмена между Китаем и Францией. Что касается американского региона, первые карты UnionPay в начале этого года получили панамские клиенты; суринамский Southern Commercial Bank недавно представил на своём рынке целый ряд карточных продуктов UnionPay; а East West Bank (США) планирует начать эмиссию карт этой платёжной системы в самом ближайшем будущем.

UnionPay становится предпочтительным платёжным инструментом для жителей многих стран

Карты UnionPay играют всё более важную роль в повседневной жизни потребителей за пределами Китая. На рынках Гонконга, Макао, Юго-Восточной Азии, Южной Кореи, Пакистана и Центральной Азии свыше 90% транзакций осуществляются с помощью карт UnionPay, выпущенных региональными банками. В Маниле карты UnionPay используются для идентификации личности граждан, а в ОАЭ, России и Узбекистане зачастую являются зарплатными. В частности, компания MINT из ОАЭ, специализирующаяся на предоставлении финансовых сервисов, в этом году выпустила свыше 500 000 зарплатных карт UnionPay в рамках договора о сотрудничестве с UnionPay International.

Китай занимает третье место в мире по количеству посещающих его туристов, и компания UnionPay International стремится обеспечивать иностранным гостям Поднебесной удобство при совершении расчётов в ходе их поездок по стране. Юаневые и двухвалютные карты UnionPay выпускаются в 20 странах за пределами КНР, позволяя своим зарубежным владельцам экономить существенные средства на валютной конвертации. Рост объёма транзакций, совершаемых на территории Китая с помощью карт UnionPay, выпущенных пакистанскими банками, вот уже третий год подряд выражается в трёхзначных числах. В этом году более чем вдвое выросло количество операций, осуществляемых на материковой части КНР с использованием карт узбекских, южнокорейских и тайских эмитентов.

Инновации становятся движущей силой локализации зарубежных сервисов UnionPay

За последние годы компания UnionPay International предприняла множество мер, направленных на повышение удобства и качества обслуживания держателей карт за пределами Китая. Во-первых, для удовлетворения разнообразных потребностей иностранных клиентов был значительно расширен ассортимент зарубежных карточных продуктов и представлены премиальные карты - тематические и коммерческие. В более чем 10 зарубежных странах было выпущено около 600 000 коммерческих карт UnionPay. Во-вторых, UnionPay продолжает оптимизировать сервисы и бонусы, связанные с использованием карт зарубежными держателями, предоставляя различные скидки в магазинах, возможность возврата налогов, VIP-сервис при подаче заявок на получение китайских виз, услуги глобального ассистанса и т.д. В-третьих, компания постоянно разрабатывает и выпускает на рынок инновационные платёжные продукты, характеризующиеся повышенной безопасностью, гибкостью и способные удовлетворять изменяющиеся потребности заграничных клиентов, что повышает общую привлекательность платёжной системы.

В прошлом месяце владельцам карт в Гонконге и Макао стало доступно удобное мобильное приложение «UnionPay». Кроме того, держатели карт UnionPay в Сингапуре, Таиланде и Вьетнаме могут привязывать выданные местными банками карты этой платёжной системы к локальным приложениям для осуществления мобильных платежей и оплачивать покупки при помощи сканирования QR-кодов. Клиенты UnionPay в Гонконге, Макао и Южной Корее имеют доступ к мобильному сервису QuickPass, позволяющему им совершать платежи посредством смартфонов. Постоянно растёт число зарубежных карт UnionPay, оснащённых функцией онлайн-платежей, а объём международных онлайн-транзакций с использованием таких карт увеличился на 40%.

Вместе с этим, UnionPay International наращивает темпы создания системы выпуска цифровых карт на базе различных электронных кошельков. В сентябре этого года компания заключила с сингапурским провайдером платёжных сервисов NETS партнёрское соглашение о модернизации регионального электронного кошелька NETSPay. Загрузив программу и зарегистрировав собственный электронный кошелёк, локальные клиенты могут пользоваться мобильным платёжным сервисом UnionPay как на территории Сингапура, так и за его пределами. Следующим этапом будет запуск аналогичных электронных кошельков в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Южной Азии и Америке.



