Компания trade.io сумела локализовать последствия взлома кошелька TIO

20 октября 2018 в 08:40 по североамериканскому восточному времени служба безопасности компании trade.io получила сигнал о крупной транзакции, инициированной из нашего кошелька, в котором находятся 50 млн токенов Trade (TIO), принадлежащих компании и резервируемых для формирования пула ликвидности. Сразу после поступления этого сигнала наша группа по контролю за оборотом обратила внимание на аномальное увеличение объемов торговли криптовалютой TIO на сторонних биржах. Эти биржи были немедленно предупреждены о необходимости блокирования операций по внесению/выводу средств и торговых транзакций в TIO, а наша служба безопасности начала свое расследование. Оперативная реакция различных подразделений компании trade.io позволила предотвратить ухудшение ситуации и помогла локализовать возникшую проблему.



