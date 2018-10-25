Papersoft Africa и iVEDiX объединили усилия для создания блокчейновой экосистемы

Международный банковский консорциум Papersoft Africa и компания-эксперт в области перехода на цифровые технологии iVEDiX объединили свои усилия для запуска революционной блокчейновой и криптовалютной инициативы с эксклюзивными контрактами на создание системы безопасных безналичных финансовых транзакций на базе блокчейновых технологий в составе передовой адаптационной платформы. Опираясь на продуманную глобальную экосистему, эта финансово-технологическая инициатива ориентирована на предоставление финансовой поддержки миллионам африканских предпринимателей, начиная с бизнес-сообществ Демократической Республики Конго и Сомали. Это амбициозное начинание окажет положительное влияние на жизнь населения не только африканского континента, но и других стран мира.

Разработанная партнёрами новаторская концепция предоставляет решение для острых проблем традиционного банковского сектора и финансовой инфраструктуры в целом, открывая доступ к электронным деньгам и сервисам удалённого банкинга всем пользователям мобильных телефонов и обеспечивая миллионам предпринимателей возможность получения необходимых им оборотных средств. Авторы инициативы сделали акцент на сотрудничестве с африканскими организациями для разработки решений, отвечающих специфическим потребностям и задачам региональной экономики, а также на взаимодействии с местными правительствами и представителями частного бизнеса в целях выявления приоритетных направлений развития. Основная задача предложенной системы мобильного банкинга - охватить миллионы людей, не имеющих адекватного доступа к центральной финансовой системе и находящихся в затруднительном финансовом положении, а зачастую и вовсе за чертой бедности. Революционная блокчейновая адаптационная платформа будет предоставлять возможности для трудоустройства, доступ к рыночным и финансовым сервисам, а также создаст новые источники дохода как в традиционных для стран Африки отраслях - сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых и банковском деле, - так и в других основных секторах промышленности и бизнеса ДРК и Сомали.

Акционер Papersoft Africa и президент Комитета молодых предпринимателей (CNJE) при Федерации компаний Конго (FEC) Серж Навей (Serge Nawej) заявил: «По итогам четырёхлетнего подготовительного процесса и комплексной юридической оценки мы представляем уникальную, многофункциональную и эффективную мобильную технологию для расширения финансовых возможностей молодых предпринимателей по всей Африке. Начиная с Демократической Республики Конго и Сомали, мы будем использовать демографические преимущества и инновационный финансово-технологический подход для модернизации традиционной банковской практики и предоставления жителям африканского континента доступа к официальным финансовым рынкам с возможностью беспрепятственного осуществления частных и коммерческих транзакций. С помощью нашей блокчейновой технологии и уникальной адаптационной платформы мы намереваемся изменить негативный имидж так называемых «пограничных» рынков и распространённых моделей предпринимательства в Африке».

Основатель и генеральный директор iVEDiX Раджеш Кутти (Rajesh Kutty) добавил: «Объединив проверенные временем технологии и обширную компетенцию iVEDiX и Papersoft (PPS-DMS) с поддержкой международной банковской группы, мы получили инновационную, но при этом полностью адаптированную технологическую архитектуру, способную решить самые острые финансовые проблемы, стоящие перед миллионами африканских предпринимателей. Число мобильных финансовых сервисов на базе блокчейна с каждым днём увеличивается. К примеру, в Кении ещё в 2007 году был представлен сервис M-Pesa, совершивший настоящую революцию в сфере региональных мобильных платежей. Сегодня, десять лет спустя, M-Pesa успешно функционирует в 10 странах на трёх континентах. Другим решением, познакомившим жителей Африки с блокчейновыми технологиями, стала платформа Bit Pesa. Фирменное программное обеспечение iVEDiX обеспечит экономическую свободу и процветание населению континента. И все это - посредством платформы для осуществления финансовых транзакций, которая 1) во много раз доступнее любой имеющейся альтернативы; 2) совместима со всеми мобильными сетями и 3) способна поддерживать новые финансовые инструменты».

Дарин Пастор (Darin Pastor), возглавляющий международный банковский консорциум, являющийся признанным авторитетом мировой банковской отрасли и выступающий экономическим консультантом глав нескольких государств Евразии, Ближнего Востока и Африки, в свою очередь, подчеркнул: «Я очень рад видеть результат четырёхлетней работы над созданием инновационного решения для проблемы бедности в странах Африки и чрезвычайно благодарен всем участникам нашей совместной команды за прогресс, достигнутый нами в этом нелёгком деле. Отныне мы располагаем всеми финансовыми ресурсами для того, чтобы положить конец крайней нищете, лишениям и невозможности удовлетворения базовых человеческих потребностей».

Условия жизни и рабочие места

По прогнозам, численность молодого населения Африки к 2030 году достигнет 750 млн человек, а к 2050-му вплотную приблизится или даже перешагнёт через миллиардную отметку. Прирост населения на континенте и появление инноваций в сфере цифровой экономики предоставляют нам уникальную возможность для использования потенциала активной демографической группы начинающих предпринимателей. По оценке Всемирного банка, к 2034 году число работающих жителей Африки достигнет 1,1 млрд человек. Подобный бум трудовых ресурсов требует пересмотра традиционных моделей создания рабочих мест и обеспечения благосостояния людей.

Посредством этой многосторонней инициативы партнёры намереваются на протяжении ближайших 3 лет вооружить не менее 10 млн африканских предпринимателей инновационными финансовыми инструментами и оказать им поддержку в формировании источников доходов, тем самым изменив к лучшему жизнь миллионов людей. Планируемый комплекс мероприятий, направленных на поддержку предпринимательской деятельности, является естественным шагом к достижению целей борьбы с бедностью и соответствует стратегиям коммерческого развития каждого из партнёров консорциума. Согласно прогнозам Всемирного экономического форума, к 2020 году уровень пользования смартфонами жителями Африки достигнет как минимум 50%. Для сравнения, в 2010 году этот показатель составлял всего 2%.

Континент вполне созрел для технологических инноваций, предусмотренных этой инициативой. И участники партнёрства идут в авангарде новаторских идей, которые позволят африканской экономике извлечь пользу из стремительного прогресса блокчейновых технологий и цифровых валют.

Отличительные черты iVEDiX – социальная направленность, мобильность, аналитика, облачные технологии и Интернет вещей

Компания iVEDiX не раз участвовала в проектах перехода на цифровые технологии в самых различных отраслях промышленности и бизнеса совместно с крупнейшими организациями и предприятиями. В основе платформы визуализации и глубокого обучения iVEDiX лежит обширнейшая компетенция специалистов компании в сфере больших данных, аналитики, мобильных технологий и визуализации с использованием средств IOT. Инвестиции iVEDiX в собственные и совместные блокчейновые проекты позволяют совершить настоящую революцию в различных областях - от финансов, здравоохранения и розничной торговли до общественно-политического управления.

Преимущества и возможности PapersoftAfrica

Papersoft Africa является дочерним предприятием Papersoft DMS, специализирующимся на разработке и внедрении решений для полномасштабной мультиплатформенной адаптации посредством инициатив в сфере финансовой инклюзии и расширения экономических возможностей населения на различных африканских рынках. Используя инновационные технологии для преодоления ситуативных сложностей, возникающих на рынках этого региона, Papersoft помогает клиентам создавать, оптимизировать и поддерживать индивидуализированные процессы адаптации, ежемесячно привлекая миллионы новых клиентов, агентов и предпринимателей посредством абсолютно безопасной, безбумажной и автоматизированной системы, охватывающей все аспекты и инструменты данных процессов - от простейшей проверки благонадёжности клиента до цифровой идентификации личности по различным биометрическим параметрам.



