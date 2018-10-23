Huobi Global разработала комплексное решение для стейблкоинов HUSD

Оставаясь верной своему девизу «потребности пользователей превыше всего», компания Huobi Global представила HUSD - комплексное решение для стейблкоинов. Уникальный продукт, разработанный эксклюзивно для бирж Huobi Global, HUSD даёт пользователям возможность вносить депозиты и снимать средства в любом из четырёх новых стейблкоинов, поддерживаемых нашими биржевыми площадками.

«Обеспокоенность криптовалютного сообщества стимулирует мощный спрос на стейблкоины в масштабах всей нашей отрасли, - отметил главный операционный директор Huobi Group Робин Чжу (Robin Zhu). - Мы твёрдо верим в необходимость предоставления потребителям широкого выбора. HUSD оформляет этот выбор в интегрированном решении, позволяющем пользователям экономить время и средства при переходе от одного стейблкоина к другому. Вместе с этим, мы обеспечиваем нашему сообществу гораздо более высокую ликвидность при совершении торговых сделок и инвестировании в стейблкоины».

Как работает HUSD: четыре монеты, одно решение:

на бирже Huobi Global недавно были зарегистрированы четыре новых стейблкоина: Paxos Standard Token (PAX), True USD (TUSD), USD//Coin (USDC) и Gemini Dollar (GUSD). Начиная с сегодняшнего дня, депозиты в любой из этих четырёх монет будут отображаться в личных кабинетах как HUSD. Пользователи могут бесплатно выводить свои HUSD в виде любого из четырёх новых стейблкоинов.

Например: предположим, что вы положили на свой счёт один (1) PAX. Теперь вы можете бесплатно вывести ваши средства в виде одного (1) GUSD, USDC, TUSD или PAX.

Руководство Huobi прогнозирует рост числа монет, входящих в систему HUSD. «Мы планируем и дальше внимательно следить за новыми стейблкоинами, появляющимися на рынке, и добавлять их в нашу функцию HUSD, расширяя преимущества для пользователей этого решения, - прокомментировал вице-президент Huobi Group Ливио Вэнг (Livio Weng). - Одновременно с этим, мы будем непрерывно контролировать все стейблкоины в составе HUSD. Если какая-либо из монет перестанет удовлетворять нашим строгим стандартам, мы без промедления выведем её из системы».



