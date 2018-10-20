Huobi модернизировала профессиональный мультчейновый кошелёк Huobi Wallet

Учитывая сегодняшние потребности клиентов, компания Huobi модернизировала свой профессиональный мультчейновый кошелёк Huobi Wallet, внедрив поддержку шести дополнительных стейблкоинов.

Отныне, кроме Tether (USDT), кошелёк Huobi Wallet также поддерживает True USD (TUSD), Dai (DAI), Paxos Standard Token (PAX), STASIS EURS (EURS), Gemini Dollar (GUSD) и USD//Coin (USDC), становясь тем самым первой платформой с поддержкой сразу семи монет.

«Команда Huobi твёрдо верит в необходимость предоставления пользователям максимальной гибкости и самого широкого выбора при управлении их цифровыми активами, поэтому этот шаг совершенно естественен для нас», - отметил вице-президент Huobi Ливио Венг (Livio Weng).

Холдинг Huobi Group, в состав которого входят десять предприятий сегментов «upstream» и «downstream», является ведущей мировой блокчейновой компанией. Совокупный оборот холдинга, созданного в 2013 году, превышает 1 трлн. долл. США. Компания по праву гордится своей способностью предоставлять безопасные и удобные сервисы криптовалютного трейдинга и управления активами миллионам пользователей в более чем 130 странах мира.



