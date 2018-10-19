Джекпот лотереи Mega Millions в США растет гигантскими темпами

На этой неделе джекпот $ 900 миллионов американской лотереи Mega Millions привлекает огромное количество игроков со всего мира на theLotter.com, где можно приобрести официальные бумажные лотерейные билеты онлайн. По предварительным результатам, в связи с огромным ростом продаж джекпот вырастет еще раз до начала тиража в пятницу. По мнению инсайдеров, приз лотереи Mega на этот раз перейдет через отметку $ 1 миллиард.

Официальный представитель The Lotter Остин Уивер: «После многомиллионных выигрышей игроков лотерея из Мега Миллионы привлекает бессчетное количество посетителей со всего мира. Джекпот, который лотерея разыграет в эту пятницу - крупнейший приз за всю историю лотереи Mega Миллионы и второй по величине джекпот в истории вообще (только лотерея Powerball в прошлом перешла через миллиардную отметку). Вследствие возросшего спроса наши курьеры в США работают сверхурочно, чтобы обеспечить билетами всех наших клиентов ов «.

Уивер также соообщает: «За последние годы мы наблюдаем общемировой рост интереса к американским лотереям, по большей части благодаря сообщениям в СМИ о выигрышах джекпотов наших клиентов. Игроки доверяют theLotter, поскольку сервис предлагает уникальную возможность приобрести виртуальные бумажные билеты крупнейших мировых лотерей: мы - один из немногих операторов, которые физически приобретают официальные лотерейные билеты для наших клиентов. На первый взгляд может показаться, что все подобные сервисы работают так же, но если присмотреть ся внимательно, на поверку оказывается, что там клиенты предлагают сделать ставку на исход тиража. Другими словами, это просто тотализаторы, в действительности не до никого отношения к лотереям. Мы работаем иначе - наши курьеры в США ежедневно отправляются на официальные ритейлерам и приобретают настоящие лотерейные билеты. В случае выигрыш победителей отправленных в США лично, чтобы официально забрать свой выигрыш, предъявив фактический билет. "

"Джекпот лотереи Mega Millions растет гигантскими темпами, в настоящий момент сумма джекпота составляет $900 миллионов, тираж состоится в пятницу. Уже совсем скоро мы будем праздновать появление нового мультимиллионера! Вопрос только, из какой страны будет новый победитель?"



