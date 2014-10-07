IPO Calendar

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This Week• 9 Total
|Company Name
|Proposed Symbol
|Exchange
|Price Range
|Shares
|Week Of
|Dave & Buster's Entertainment
|PLAY
|NASDAQ
|$16.00 - $18.00
|5,882,353
|10/6/2014
|Diplomat Pharmacy
|DPLO
|NYSE
|$14.00 - $16.00
|13,333,333
|10/6/2014
|HubSpot
|HUBS
|NYSE
|$22.00 - $24.00
|5,000,000
|10/6/2014
|MOL Global
|MOLG
|NASDAQ
|$12.50 - $14.50
|19,461,078
|10/6/2014
|NeuroSigma
|NSIG
|NASDAQ
|$13.00 - $15.00
|3,571,429
|10/6/2014
|OM Asset Management
|OMAM
|NYSE
|$15.00 - $17.00
|22,000,000
|10/6/2014
|USD Partners LP
|USDP
|NYSE
|$19.00 - $21.00
|8,850,000
|10/6/2014
|Veritex Holdings
|VBTX
|NASDAQ
|$12.00 - $14.00
|2,700,000
|10/6/2014
|Viking Therapeutics
|VKTX
|NASDAQ
|$10.00 - $12.00
|5,000,000
|10/6/2014
Next Week• 7 Total
|Company Name
|Proposed Symbol
|Exchange
|Price Range
|Shares
|Week Of
|Atara Biotherapeutics
|ATRA
|NASDAQ
|$14.00 - $16.00
|5,000,000
|10/13/2014
|Dominion Midstream Partners LP
|DM
|NYSE
|$19.00 - $21.00
|17,500,000
|10/13/2014
|Forward Pharma
|FWP
|NASDAQ
|$20.00 - $22.00
|9,523,810
|10/13/2014
|Great Western Bancorp
|GWB
|NYSE
|$21.00 - $24.00
|16,000,000
|10/13/2014
|Virobay
|VBAY
|NASDAQ
|$12.00 - $14.00
|3,846,153
|10/13/2014
|Xenon Pharmaceuticals
|XENE
|NASDAQ
|$10.00 - $12.00
|4,000,000
|10/13/2014
|Zayo Group Holdings
|ZAYO
|NYSE
|$21.00 - $24.00
|28,900,000
|10/13/2014