IPO Calendar
Company News

IPO Calendar

7 October 2014, 23:49
Ronnie Mansolillo
Ronnie Mansolillo
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This Week

• 9 Total
Company Name Proposed Symbol Exchange Price Range Shares Week Of
Dave & Buster's Entertainment PLAY NASDAQ $16.00 - $18.00 5,882,353 10/6/2014
Diplomat Pharmacy DPLO NYSE $14.00 - $16.00 13,333,333 10/6/2014
HubSpot HUBS NYSE $22.00 - $24.00 5,000,000 10/6/2014
MOL Global MOLG NASDAQ $12.50 - $14.50 19,461,078 10/6/2014
NeuroSigma NSIG NASDAQ $13.00 - $15.00 3,571,429 10/6/2014
OM Asset Management OMAM NYSE $15.00 - $17.00 22,000,000 10/6/2014
USD Partners LP USDP NYSE $19.00 - $21.00 8,850,000 10/6/2014
Veritex Holdings VBTX NASDAQ $12.00 - $14.00 2,700,000 10/6/2014
Viking Therapeutics VKTX NASDAQ $10.00 - $12.00 5,000,000 10/6/2014

Next Week

• 7 Total
Company Name Proposed Symbol Exchange Price Range Shares Week Of
Atara Biotherapeutics ATRA NASDAQ $14.00 - $16.00 5,000,000 10/13/2014
Dominion Midstream Partners LP DM NYSE $19.00 - $21.00 17,500,000 10/13/2014
Forward Pharma FWP NASDAQ $20.00 - $22.00 9,523,810 10/13/2014
Great Western Bancorp GWB NYSE $21.00 - $24.00 16,000,000 10/13/2014
Virobay VBAY NASDAQ $12.00 - $14.00 3,846,153 10/13/2014
Xenon Pharmaceuticals XENE NASDAQ $10.00 - $12.00 4,000,000 10/13/2014
Zayo Group Holdings ZAYO NYSE $21.00 - $24.00 28,900,000 10/13/2014